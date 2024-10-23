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В Улан-Удэ часть жителей осталась без света - РИА Новости, 23.10.2024
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07:21 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/ulan-ude-1979469211.html
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света - РИА Новости, 23.10.2024
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света
Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:21
2024-10-23T07:21
происшествия
улан-удэ
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города. "Сегодня, 23 октября, из-за повреждения кабельной линии сторонней организацией при проведении строительных работ без электроснабжения осталась 1 тысяча потребителей в 102 микрорайоне, сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Сибирь". Без света остались и жители улиц Комсомольская, Октябрьская. Здесь сторонняя организация повредила электрокабель на стройке Ледового дворца", - говорится в сообщении. По данным мэрии, специалисты "Россети Сибирь" сейчас ведут восстановительные работы.
https://ria.ru/20241019/svet-1978900461.html
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происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света

Часть жителей Улан-Удэ осталась без света из-за повреждения электрокабелей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередачи
Ремонт линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ремонт линии электропередачи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города.
"Сегодня, 23 октября, из-за повреждения кабельной линии сторонней организацией при проведении строительных работ без электроснабжения осталась 1 тысяча потребителей в 102 микрорайоне, сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Сибирь". Без света остались и жители улиц Комсомольская, Октябрьская. Здесь сторонняя организация повредила электрокабель на стройке Ледового дворца", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, специалисты "Россети Сибирь" сейчас ведут восстановительные работы.
Район Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение
19 октября, 17:14
 
ПроисшествияУлан-Удэ
 
 
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