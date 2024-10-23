https://ria.ru/20241023/ulan-ude-1979469211.html
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света - РИА Новости, 23.10.2024
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света
Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:21
2024-10-23T07:21
2024-10-23T07:21
происшествия
улан-удэ
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города. "Сегодня, 23 октября, из-за повреждения кабельной линии сторонней организацией при проведении строительных работ без электроснабжения осталась 1 тысяча потребителей в 102 микрорайоне, сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Сибирь". Без света остались и жители улиц Комсомольская, Октябрьская. Здесь сторонняя организация повредила электрокабель на стройке Ледового дворца", - говорится в сообщении. По данным мэрии, специалисты "Россети Сибирь" сейчас ведут восстановительные работы.
https://ria.ru/20241019/svet-1978900461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ
В Улан-Удэ часть жителей осталась без света
Часть жителей Улан-Удэ осталась без света из-за повреждения электрокабелей
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости.
Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города
.
"Сегодня, 23 октября, из-за повреждения кабельной линии сторонней организацией при проведении строительных работ без электроснабжения осталась 1 тысяча потребителей в 102 микрорайоне, сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Сибирь". Без света остались и жители улиц Комсомольская, Октябрьская. Здесь сторонняя организация повредила электрокабель на стройке Ледового дворца", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, специалисты "Россети Сибирь" сейчас ведут восстановительные работы.