https://ria.ru/20241023/ulan-ude-1979469211.html

В Улан-Удэ часть жителей осталась без света

В Улан-Удэ часть жителей осталась без света - РИА Новости, 23.10.2024

В Улан-Удэ часть жителей осталась без света

Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:21

2024-10-23T07:21

2024-10-23T07:21

происшествия

улан-удэ

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Энергетики устраняют повреждения электрокабелей, из-за которых часть жителей Улан-Удэ осталась без света, сообщает мэрия города. "Сегодня, 23 октября, из-за повреждения кабельной линии сторонней организацией при проведении строительных работ без электроснабжения осталась 1 тысяча потребителей в 102 микрорайоне, сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Сибирь". Без света остались и жители улиц Комсомольская, Октябрьская. Здесь сторонняя организация повредила электрокабель на стройке Ледового дворца", - говорится в сообщении. По данным мэрии, специалисты "Россети Сибирь" сейчас ведут восстановительные работы.

https://ria.ru/20241019/svet-1978900461.html

улан-удэ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ