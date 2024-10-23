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Украинские военные сильно демотивированы, заявил депутат Рады - РИА Новости, 23.10.2024
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21:48 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979681336.html
Украинские военные сильно демотивированы, заявил депутат Рады
Украинские военные сильно демотивированы, заявил депутат Рады - РИА Новости, 23.10.2024
Украинские военные сильно демотивированы, заявил депутат Рады
Рядовые украинские военные сильно демотивированы ситуацией на Украине, они не понимают за что воюют, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:48
2024-10-23T21:48
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рядовые украинские военные сильно демотивированы ситуацией на Украине, они не понимают за что воюют, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Рядовые военные сильно демотивированы ситуацией в стране. Они просто не понимают за что воюют, уговоры или угрозы от командиров – уже не действуют. Тем военным, которым чудом удалось уйти в отпуск, через пару дней звонят командиры, чтобы они готовились (идти) на Курск. Все понимают, что Курск – это верная смерть", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, ушедшие в отпуск военные, ищут возможности не возвращаться на фронт. "Многие из отпуска уже не вернутся, они уже за границей. Многие будут прятаться в Украине. Есть, конечно, небольшая часть тех, кто вернется, не осилив давление командиров или товарищей по службе, но их не много и уровень их мотивации сами понимаете какой", - добавил Дмитрук. Украинский военный инструктор 9 октября заявил эстонскому изданию Postimees, что солдаты на фронте устали и их мотивация "начинает угасать". Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979435964.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Украинские военные сильно демотивированы, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дмитрук: рядовые украинские военные не понимают за что воюют

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рядовые украинские военные сильно демотивированы ситуацией на Украине, они не понимают за что воюют, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Рядовые военные сильно демотивированы ситуацией в стране. Они просто не понимают за что воюют, уговоры или угрозы от командиров – уже не действуют. Тем военным, которым чудом удалось уйти в отпуск, через пару дней звонят командиры, чтобы они готовились (идти) на Курск. Все понимают, что Курск – это верная смерть", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
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По его словам, ушедшие в отпуск военные, ищут возможности не возвращаться на фронт.
"Многие из отпуска уже не вернутся, они уже за границей. Многие будут прятаться в Украине. Есть, конечно, небольшая часть тех, кто вернется, не осилив давление командиров или товарищей по службе, но их не много и уровень их мотивации сами понимаете какой", - добавил Дмитрук.
Украинский военный инструктор 9 октября заявил эстонскому изданию Postimees, что солдаты на фронте устали и их мотивация "начинает угасать".
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Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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