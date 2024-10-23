Миронов прокомментировал идею Зеленского об отказе от ударов по энергетике
Миронов: вместо прекращения атак на энергообъекты на Украине следует их усилить
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики является признаком того, что их надо усилить, считает лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. По мнению Миронова, Зеленский лишь прикрывается украинцами, лишающимися тепла и электроэнергии.
"На самом деле (Зеленский - ред.) хочет сохранить власть в разрушенной по его вине стране. Предложение Зеленского о прекращении ударов по объектам энергетики – верный признак, что их надо усилить, как и удары по остальной инфраструктуре, которую в войне против России использует киевский режим", - сообщил Миронов, слова которого приводятся на сайте партии СРЗП.
По мнению лидера партии, не следует соглашаться ни на какие "мирные инициативы" киевского режима, который уже не раз "показывал свое вероломство".
"А он (Зеленский - ред.) не забыл, как перед вторжением в Курскую область его эмиссары хотели обсуждать с нами этот же вопрос? Очевидно, усыпляли бдительность перед атакой. Не исключаю, что нечто подобное киевский режим готовит и сейчас – уже пишут, что Зеленский поручил разработать еще один план на войну", – отметил Миронов.
Кроме того, парламентарий не исключает, что мирная инициатива Зеленского – это попытка показать себя лояльным Западу, где без восторгов отнеслись к его "плану победы" и всё настойчивее призывают к началу переговоров. По словам Миронова, прекращение ударов не отвечает интересам России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.