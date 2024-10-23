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"Надежды рухнули": на Западе раскрыли, что станет с Украиной после СВО - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 23.10.2024 (обновлено: 17:34 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли, что станет с Украиной после СВО
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли, что станет с Украиной после СВО - РИА Новости, 23.10.2024
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли, что станет с Украиной после СВО
Украину ждет поражение в конфликте и Запад не поможет ей изменить ход событий, пишет Parlamentní listy. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:47
2024-10-23T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
москва
юрий ушаков
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украину ждет поражение в конфликте и Запад не поможет ей изменить ход событий, пишет Parlamentní listy."У Запада тоже проблемы. Надежды на быстрый разгром российской армии и режима Москвы рухнули. Украине грозит военное поражение со всеми последствиями для ее государственности", — говорится в материале.Отмечается, что интересы Киева и его западных союзников расходятся. США и ЕС не собираются брать на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности для Украины, поясняется в публикации."Они уже сталкивались с полной непредсказуемостью и зачастую иррациональностью украинской политики", — резюмируется в статье.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта, предложенные президентом России, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как ее регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html
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в мире, владимир путин, украина, киев, москва, юрий ушаков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, Москва, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли, что станет с Украиной после СВО

Parlamentní listy: Украине грозит военное поражение со всеми последствиями

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украину ждет поражение в конфликте и Запад не поможет ей изменить ход событий, пишет Parlamentní listy.
"У Запада тоже проблемы. Надежды на быстрый разгром российской армии и режима Москвы рухнули. Украине грозит военное поражение со всеми последствиями для ее государственности", — говорится в материале.
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Отмечается, что интересы Киева и его западных союзников расходятся. США и ЕС не собираются брать на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности для Украины, поясняется в публикации.
"Они уже сталкивались с полной непредсказуемостью и зачастую иррациональностью украинской политики", — резюмируется в статье.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Мирные предложения по урегулированию конфликта, предложенные президентом России, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как ее регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаКиевМоскваЮрий УшаковДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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