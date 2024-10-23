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Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 23.10.2024 (обновлено: 13:26 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине
Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:10
2024-10-23T13:26
специальная военная операция на украине
россия
индия
китай
дмитрий песков
брикс
саммит брикс
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никоим образом, конечно", - ответил на соответствующий вопрос Песков в комментарии телеканалу "НТВ".
https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
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россия, индия, китай, дмитрий песков, брикс, саммит брикс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Индия, Китай, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС, Безопасность
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине

Песков: РФ не воспринимает мирные инициативы Индии и КНР по Украине как давление

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никоим образом, конечно", - ответил на соответствующий вопрос Песков в комментарии телеканалу "НТВ".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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