https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html

Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине

Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине - РИА Новости, 23.10.2024

Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине

Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:10

2024-10-23T13:10

2024-10-23T13:26

специальная военная операция на украине

россия

индия

китай

дмитрий песков

брикс

саммит брикс

безопасность

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никоим образом, конечно", - ответил на соответствующий вопрос Песков в комментарии телеканалу "НТВ".

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

россия

индия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индия, китай, дмитрий песков, брикс, саммит брикс, безопасность