https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине
Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:10
2024-10-23T13:10
2024-10-23T13:26
специальная военная операция на украине
россия
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дмитрий песков
брикс
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безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никоим образом, конечно", - ответил на соответствующий вопрос Песков в комментарии телеканалу "НТВ".
https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, китай, дмитрий песков, брикс, саммит брикс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Индия, Китай, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС, Безопасность
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине
Песков: РФ не воспринимает мирные инициативы Индии и КНР по Украине как давление