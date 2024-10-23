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В Черкассах снова прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:30 23.10.2024 (обновлено: 09:28 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979473481.html
В Черкассах снова прогремели взрывы
В Черкассах снова прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024
В Черкассах снова прогремели взрывы
Серия взрывов снова прогремела в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:30
2024-10-23T09:28
специальная военная операция на украине
черкассы
в мире
украина
черкасская область
вооруженные силы рф
страна.ua
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". Ранее в среду украинское издание "Обозреватель" сообщало о взрывах, связанных с работой украинской ПВО в Черкасской области. По данным СМИ, город Черкассы несколько часов подвергался атаке. "Снова серия взрывов в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Позже издание "Общественное Черкассы" уточнило, что "под Черкассами и в Черкассах было слышно несколько взрывов".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241023/sklad-1979472307.html
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черкассы, в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы рф, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, В мире, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, Страна.ua
В Черкассах снова прогремели взрывы

"Страна.ua": в Черкассах снова прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua".
Ранее в среду украинское издание "Обозреватель" сообщало о взрывах, связанных с работой украинской ПВО в Черкасской области. По данным СМИ, город Черкассы несколько часов подвергался атаке.
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"Снова серия взрывов в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позже издание "Общественное Черкассы" уточнило, что "под Черкассами и в Черкассах было слышно несколько взрывов".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркассыВ миреУкраинаЧеркасская областьВооруженные силы РФСтрана.ua
 
 
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