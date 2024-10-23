https://ria.ru/20241023/ukraina-1979473481.html
В Черкассах снова прогремели взрывы
В Черкассах снова прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024
В Черкассах снова прогремели взрывы
Серия взрывов снова прогремела в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:30
2024-10-23T08:30
2024-10-23T09:28
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". Ранее в среду украинское издание "Обозреватель" сообщало о взрывах, связанных с работой украинской ПВО в Черкасской области. По данным СМИ, город Черкассы несколько часов подвергался атаке. "Снова серия взрывов в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Позже издание "Общественное Черкассы" уточнило, что "под Черкассами и в Черкассах было слышно несколько взрывов".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241023/sklad-1979472307.html
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В Черкассах снова прогремели взрывы
"Страна.ua": в Черкассах снова прогремели взрывы