https://ria.ru/20241023/ukraina-1979457809.html

Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского

Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024

Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского

Если Запад разрешит Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России, это приведет к третьей мировой войне, чего не понимает Вашингтон, который до сих мыслит... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:10

2024-10-23T04:10

2024-10-23T04:48

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Если Запад разрешит Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России, это приведет к третьей мировой войне, чего не понимает Вашингтон, который до сих мыслит категориями холодной войны, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Если это произойдет, то мы все знаем, каков будет ответ России. Он будет направлен против центров принятия решений НАТО, и это приведет к эскалации, к третьей мировой войне", — заявил аналитик, добавив, что соответствующие сигналы шли и от руководства России. Но страны Запада по-прежнему не слушают, отмечает Эскобар, потому что мышление в Вашингтоне, независимо от политических партий, аналитических центров, ведущих СМИ и всего остального — всё еще на уровне холодной войны, подытожил он. На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241016/mid-1978355528.html

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978675923.html

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вашингтон (штат)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, нато