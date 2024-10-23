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Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
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04:10 23.10.2024 (обновлено: 04:48 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979457809.html
Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского
Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского
Если Запад разрешит Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России, это приведет к третьей мировой войне, чего не понимает Вашингтон, который до сих мыслит... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:10
2024-10-23T04:48
в мире
россия
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украина
владимир зеленский
мария захарова
дмитрий песков
нато
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Если Запад разрешит Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России, это приведет к третьей мировой войне, чего не понимает Вашингтон, который до сих мыслит категориями холодной войны, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Если это произойдет, то мы все знаем, каков будет ответ России. Он будет направлен против центров принятия решений НАТО, и это приведет к эскалации, к третьей мировой войне", — заявил аналитик, добавив, что соответствующие сигналы шли и от руководства России. Но страны Запада по-прежнему не слушают, отмечает Эскобар, потому что мышление в Вашингтоне, независимо от политических партий, аналитических центров, ведущих СМИ и всего остального — всё еще на уровне холодной войны, подытожил он. На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241016/mid-1978355528.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дмитрий Песков, НАТО
Аналитик Эскобар предупредил Запад о третьей мировой войне из-за Зеленского

Эскобар: разрешение Киеву наносить удары вглубь России приведет к мировой войне

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Если Запад разрешит Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России, это приведет к третьей мировой войне, чего не понимает Вашингтон, который до сих мыслит категориями холодной войны, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Если это произойдет, то мы все знаем, каков будет ответ России. Он будет направлен против центров принятия решений НАТО, и это приведет к эскалации, к третьей мировой войне", — заявил аналитик, добавив, что соответствующие сигналы шли и от руководства России.
Американские военные во время учения НАТО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В МИД прокомментировали "план победы" Зеленского
16 октября, 16:06
Но страны Запада по-прежнему не слушают, отмечает Эскобар, потому что мышление в Вашингтоне, независимо от политических партий, аналитических центров, ведущих СМИ и всего остального — всё еще на уровне холодной войны, подытожил он.
На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
18 октября, 11:10
 
В миреРоссияВашингтон (штат)УкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДмитрий ПесковНАТО
 
 
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