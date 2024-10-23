https://ria.ru/20241023/udobreniya-1979494843.html

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 23.10.2024

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:09

2024-10-23T10:09

2024-10-23T10:30

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

удобрения

правительство рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина."В рамках поручения Президента Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - около 11,2 миллиона тонн, для сложных - почти 8 миллионов тонн", - говорится в сообщении.Уточняется, что распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, добавляется там.

https://ria.ru/20241023/indija-1979459211.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), удобрения, правительство рф