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Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 23.10.2024
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10:09 23.10.2024 (обновлено: 10:30 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/udobreniya-1979494843.html
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 23.10.2024
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:09
2024-10-23T10:30
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
удобрения
правительство рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина."В рамках поручения Президента Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - около 11,2 миллиона тонн, для сложных - почти 8 миллионов тонн", - говорится в сообщении.Уточняется, что распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, добавляется там.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), удобрения, правительство рф
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), удобрения, Правительство РФ
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

РФ ввела квоты на вывоз минеральных удобрений с декабря 2024 г по май 2025 г

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений
Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина.
"В рамках поручения Президента Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - около 11,2 миллиона тонн, для сложных - почти 8 миллионов тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, добавляется там.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)удобренияПравительство РФ
 
 
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