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Министр обороны Белоруссии рассказал о совместных учениях с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
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11:10 23.10.2024 (обновлено: 11:53 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979507768.html
Министр обороны Белоруссии рассказал о совместных учениях с Россией
Министр обороны Белоруссии рассказал о совместных учениях с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
Министр обороны Белоруссии рассказал о совместных учениях с Россией
Министерства обороны Белоруссии и России одобрили в среду в Минске замысел стратегического учения "Запад-2025", сообщил глава белорусского военного ведомства... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:10
2024-10-23T11:53
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и России одобрили в среду в Минске замысел стратегического учения "Запад-2025", сообщил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин."В ходе заседания (совместной коллегии - ред.) утвердили основные подходы к подготовке проведения данного учения. Как результат - одобрен его замысел", - сказал глава минобороны, подводя итоги заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.Он отметил, что главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году станут совместные стратегические учения Белоруссии и России "Запад-2025".Хренин выразил уверенность, что в следующем году участники учения "продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне". По его словам, проведение учений создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства. "Мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи", - добавил Хренин.Белорусско-российские стратегические военные учения "Запад" традиционно проводятся на территории Белоруссии.
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в мире, белоруссия, россия, минск, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии рассказал о совместных учениях с Россией

Минобороны Белоруссии и России одобрили замысел совместного учения "Запад-2025"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Хренин
Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Хренин . Архивное фото
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и России одобрили в среду в Минске замысел стратегического учения "Запад-2025", сообщил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.
"В ходе заседания (совместной коллегии - ред.) утвердили основные подходы к подготовке проведения данного учения. Как результат - одобрен его замысел", - сказал глава минобороны, подводя итоги заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.
Он отметил, что главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году станут совместные стратегические учения Белоруссии и России "Запад-2025".
Хренин выразил уверенность, что в следующем году участники учения "продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне". По его словам, проведение учений создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства. "Мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи", - добавил Хренин.
Белорусско-российские стратегические военные учения "Запад" традиционно проводятся на территории Белоруссии.
 
В миреБелоруссияРоссияМинскВиктор Хренин
 
 
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