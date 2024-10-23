https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979495726.html

Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений

Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений - РИА Новости, 23.10.2024

Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений

Генштабы армий Белоруссии и России приступили к подготовке совместных учений "Запад-2025", сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин. РИА Новости, 23.10.2024

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2024-10-23T10:18

2024-10-23T10:29

россия

белоруссия

виктор хренин

безопасность

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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Генштабы армий Белоруссии и России приступили к подготовке совместных учений "Запад-2025", сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин."В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения "Запад-2025", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.

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россия, белоруссия, виктор хренин, безопасность