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Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений - РИА Новости, 23.10.2024
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10:18 23.10.2024 (обновлено: 10:29 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979495726.html
Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений
Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений - РИА Новости, 23.10.2024
Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений
Генштабы армий Белоруссии и России приступили к подготовке совместных учений "Запад-2025", сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:18
2024-10-23T10:29
россия
белоруссия
виктор хренин
безопасность
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Генштабы армий Белоруссии и России приступили к подготовке совместных учений "Запад-2025", сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин."В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения "Запад-2025", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.
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россия, белоруссия, виктор хренин, безопасность
Россия, Белоруссия, Виктор Хренин, Безопасность
Минск и Москва приступили к подготовке совместных учений

Хренин: генштабы армий России и Белоруссии начали подготовку учений "Запад-2025"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодразделения ВС России
Подразделения ВС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Генштабы армий Белоруссии и России приступили к подготовке совместных учений "Запад-2025", сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.
"В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения "Запад-2025", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Белоруссия направила в Россию военных для обучения
19 октября, 11:59
 
РоссияБелоруссияВиктор ХренинБезопасность
 
 
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