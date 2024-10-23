СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода
СК расследует дело об убийстве нижегородца и покушении на троих человек
Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство еще троих человек, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в Нижнем Новгороде в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы.
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"В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе расследования убийства в Нижегородской области. Следственным управлением СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушении на убийство трех лиц (части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.