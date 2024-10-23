https://ria.ru/20241023/ubiystvo-1979469691.html

СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода

СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода - РИА Новости, 23.10.2024

СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство еще троих человек, сообщается в РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:28

2024-10-23T07:28

2024-10-23T07:28

происшествия

россия

нижегородская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство еще троих человек, сообщается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в Нижнем Новгороде в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы. "В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе расследования убийства в Нижегородской области. Следственным управлением СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушении на убийство трех лиц (части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.

https://ria.ru/20241022/rostov-1979308479.html

https://ria.ru/20241006/pokushenie-1976573227.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)