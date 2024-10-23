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СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода - РИА Новости, 23.10.2024
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07:28 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/ubiystvo-1979469691.html
СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода
СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода - РИА Новости, 23.10.2024
СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство еще троих человек, сообщается в РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:28
2024-10-23T07:28
происшествия
россия
нижегородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство еще троих человек, сообщается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в Нижнем Новгороде в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы. "В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе расследования убийства в Нижегородской области. Следственным управлением СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушении на убийство трех лиц (части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.
https://ria.ru/20241022/rostov-1979308479.html
https://ria.ru/20241006/pokushenie-1976573227.html
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происшествия, россия, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует дело об убийстве жителя Нижнего Новгорода

СК расследует дело об убийстве нижегородца и покушении на троих человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство еще троих человек, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в Нижнем Новгороде в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы.
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"В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе расследования убийства в Нижегородской области. Следственным управлением СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушении на убийство трех лиц (части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.
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