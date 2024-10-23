https://ria.ru/20241023/tyumen-1979665044.html

Тюменская область наращивает темпы внедрения цифровых инноваций

Тюменская область наращивает темпы внедрения цифровых инноваций - РИА Новости, 23.10.2024

Тюменская область наращивает темпы внедрения цифровых инноваций

Тюменская область входит в число субъектов РФ, достигших наиболее высокого уровня цифровой зрелости, и продолжает наращивать темпы внедрения цифровых инноваций, РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:26

2024-10-23T19:26

2024-10-23T19:26

тюменская область

технологии

тюменская область

россия

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Тюменская область входит в число субъектов РФ, достигших наиболее высокого уровня цифровой зрелости, и продолжает наращивать темпы внедрения цифровых инноваций, заявил глава региона Александр Моор во время открытия цифрового форума "Инфотех" в Тюмени. Организаторами форума "Инфотех" являются правительство Тюменской области и Минцифры РФ, главной темой этого года стало развитие искусственного интеллекта в ключевых сферах экономики. "Для обеспечения ведущей роли России в разработке и применении новых технологий необходимо объединение усилий органов власти, бизнеса и общества… Тюменская область активно наращивает темпы внедрения цифровых инноваций и достигает заметных результатов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта нам удалось значительно оптимизировать процессы, в том числе и в государственном управлении", – сказал Моор, отметив, что Тюменская область входит в топ регионов с наиболее высоким уровнем цифровой зрелости. Губернатор добавил, что с региональными практиками желающие смогут ознакомиться во время форума и на выставке, на которой представлено около 50 разработок различных отечественных ИТ-компаний.

https://ria.ru/20241022/natsproekty-1979324635.html

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технологии, тюменская область, россия, тюмень, александр моор