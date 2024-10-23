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Тюменская область наращивает темпы внедрения цифровых инноваций
Тюменская область наращивает темпы внедрения цифровых инноваций - РИА Новости, 23.10.2024
Тюменская область наращивает темпы внедрения цифровых инноваций
Тюменская область входит в число субъектов РФ, достигших наиболее высокого уровня цифровой зрелости, и продолжает наращивать темпы внедрения цифровых инноваций, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:26
2024-10-23T19:26
2024-10-23T19:26
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Тюменская область входит в число субъектов РФ, достигших наиболее высокого уровня цифровой зрелости, и продолжает наращивать темпы внедрения цифровых инноваций, заявил глава региона Александр Моор во время открытия цифрового форума "Инфотех" в Тюмени. Организаторами форума "Инфотех" являются правительство Тюменской области и Минцифры РФ, главной темой этого года стало развитие искусственного интеллекта в ключевых сферах экономики. "Для обеспечения ведущей роли России в разработке и применении новых технологий необходимо объединение усилий органов власти, бизнеса и общества… Тюменская область активно наращивает темпы внедрения цифровых инноваций и достигает заметных результатов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта нам удалось значительно оптимизировать процессы, в том числе и в государственном управлении", – сказал Моор, отметив, что Тюменская область входит в топ регионов с наиболее высоким уровнем цифровой зрелости. Губернатор добавил, что с региональными практиками желающие смогут ознакомиться во время форума и на выставке, на которой представлено около 50 разработок различных отечественных ИТ-компаний.
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технологии, тюменская область, россия, тюмень, александр моор
Тюменская область, Технологии, Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Тюменская область входит в число субъектов РФ, достигших наиболее высокого уровня цифровой зрелости, и продолжает наращивать темпы внедрения цифровых инноваций, заявил глава региона Александр Моор во время открытия цифрового форума "Инфотех" в Тюмени.
Организаторами форума "Инфотех" являются правительство Тюменской области и Минцифры РФ, главной темой этого года стало развитие искусственного интеллекта в ключевых сферах экономики.
"Для обеспечения ведущей роли России в разработке и применении новых технологий необходимо объединение усилий органов власти, бизнеса и общества… Тюменская область активно наращивает темпы внедрения цифровых инноваций и достигает заметных результатов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта нам удалось значительно оптимизировать процессы, в том числе и в государственном управлении", – сказал Моор, отметив, что Тюменская область входит в топ регионов с наиболее высоким уровнем цифровой зрелости.
Губернатор добавил, что с региональными практиками желающие смогут ознакомиться во время форума и на выставке, на которой представлено около 50 разработок различных отечественных ИТ-компаний.