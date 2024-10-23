https://ria.ru/20241023/turtsiya-1979646704.html

Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре

Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре - РИА Новости, 23.10.2024

Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в теракте в Анкаре погибли четыре человека. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:29

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в теракте в Анкаре погибли четыре человека.По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани он выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом."Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших", - сказал турецкий лидер.Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.

https://ria.ru/20241023/ankara-1979612317.html

анкара (провинция)

турция

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в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция, казань, владимир путин, f-16