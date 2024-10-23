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Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре - РИА Новости, 23.10.2024
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18:19 23.10.2024 (обновлено: 18:29 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/turtsiya-1979646704.html
Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре
Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре - РИА Новости, 23.10.2024
Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в теракте в Анкаре погибли четыре человека. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:19
2024-10-23T18:29
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в теракте в Анкаре погибли четыре человека.По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани он выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом."Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших", - сказал турецкий лидер.Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
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в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция, казань, владимир путин, f-16
В мире, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Казань, Владимир Путин, F-16
Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре

Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте на объекте TUSAŞ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в теракте в Анкаре погибли четыре человека.
По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани он выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом.
"Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших", - сказал турецкий лидер.
Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.
На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ
Вчера, 16:54
 
В миреАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияКазаньВладимир ПутинF-16
 
 
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