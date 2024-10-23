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В Турции сообщили о погибших после теракта - РИА Новости, 23.10.2024
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16:19 23.10.2024 (обновлено: 16:46 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/turtsiya-1979600422.html
В Турции сообщили о погибших после теракта
В Турции сообщили о погибших после теракта - РИА Новости, 23.10.2024
В Турции сообщили о погибших после теракта
В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:19
2024-10-23T16:46
турция
анкара (провинция)
в мире
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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ."Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные", - написал Ерликая в соцсети X.Министр не уточнил число погибших и пострадавших, призвав полагаться только на официальные источники информации.Телеканал Habertürk отмечает, что в здании могут находиться заложники.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977380641.html
турция
анкара (провинция)
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турция, анкара (провинция), в мире, f-16
Турция, Анкара (провинция), В мире, F-16
В Турции сообщили о погибших после теракта

В Турции сообщили о погибших из-за теракта на производственном объекте TUSAŞ

© Фото : соцсетиМесто взрыва в Анкаре
Место взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : соцсети
Место взрыва в Анкаре
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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ.
"Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные", - написал Ерликая в соцсети X.
Министр не уточнил число погибших и пострадавших, призвав полагаться только на официальные источники информации.
Телеканал Habertürk отмечает, что в здании могут находиться заложники.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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10 октября, 13:33
 
ТурцияАнкара (провинция)В миреF-16
 
 
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