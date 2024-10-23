https://ria.ru/20241023/turtsiya-1979600422.html

В Турции сообщили о погибших после теракта

В Турции сообщили о погибших после теракта - РИА Новости, 23.10.2024

В Турции сообщили о погибших после теракта

В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:19

2024-10-23T16:19

2024-10-23T16:46

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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ."Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные", - написал Ерликая в соцсети X.Министр не уточнил число погибших и пострадавших, призвав полагаться только на официальные источники информации.Телеканал Habertürk отмечает, что в здании могут находиться заложники.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.

https://ria.ru/20241010/izrail-1977380641.html

турция

анкара (провинция)

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турция, анкара (провинция), в мире, f-16