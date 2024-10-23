https://ria.ru/20241023/turtsiya-1979600422.html
В Турции сообщили о погибших после теракта
В Турции сообщили о погибших после теракта - РИА Новости, 23.10.2024
В Турции сообщили о погибших после теракта
В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:19
2024-10-23T16:19
2024-10-23T16:46
турция
анкара (провинция)
в мире
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599063_0:372:900:878_1920x0_80_0_0_ddfbce18c4b8eae0f55d79a73d3463f3.jpg
СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ."Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные", - написал Ерликая в соцсети X.Министр не уточнил число погибших и пострадавших, призвав полагаться только на официальные источники информации.Телеканал Habertürk отмечает, что в здании могут находиться заложники.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977380641.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599063_0:287:900:962_1920x0_80_0_0_a6f3cc5a079b0e47d05fce6ea419722b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), в мире, f-16
Турция, Анкара (провинция), В мире, F-16
В Турции сообщили о погибших после теракта
В Турции сообщили о погибших из-за теракта на производственном объекте TUSAŞ
СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ.
"Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные", - написал Ерликая в соцсети X.
Министр не уточнил число погибших и пострадавших, призвав полагаться только на официальные источники информации.
Телеканал Habertürk отмечает, что в здании могут находиться заложники.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-1
6. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.