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СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024
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10:06 23.10.2024 (обновлено: 10:20 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/turtsiya-1979494004.html
СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024
СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани в среду планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:06
2024-10-23T10:20
казань
турция
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани в среду планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщает турецкий гостелеканал TRT Haber."В ближайшее время Эрдоган вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Главная повестка – последняя ситуация на Украине и Ближнем Востоке", - сообщает телеканал.Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции, перспективы торговли в национальных валютах войдут в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
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казань, турция, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Казань, Турция, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

TRT: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани в среду планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщает турецкий гостелеканал TRT Haber.
"В ближайшее время Эрдоган вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Главная повестка – последняя ситуация на Украине и Ближнем Востоке", - сообщает телеканал.
Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции, перспективы торговли в национальных валютах войдут в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
КазаньТурцияРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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