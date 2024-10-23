https://ria.ru/20241023/turtsiya-1979494004.html

СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024

СМИ: Путин и Эрдоган в Казани обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани в среду планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:06

2024-10-23T10:06

2024-10-23T10:20

казань

турция

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани в среду планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщает турецкий гостелеканал TRT Haber."В ближайшее время Эрдоган вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Главная повестка – последняя ситуация на Украине и Ближнем Востоке", - сообщает телеканал.Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции, перспективы торговли в национальных валютах войдут в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

казань

турция

россия

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