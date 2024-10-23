https://ria.ru/20241023/tsunami-1979453006.html

МЧС рассказало, как спастись во время цунами

МЧС рассказало, как спастись во время цунами - РИА Новости, 23.10.2024

МЧС рассказало, как спастись во время цунами

При угрозе цунами, как правило, есть всего лишь несколько минут, чтобы переместиться в безопасное место и увеличить шансы на выживание; в идеале это... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:54

2024-10-23T02:54

2024-10-23T02:54

россия

камчатка

курильские острова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. При угрозе цунами, как правило, есть всего лишь несколько минут, чтобы переместиться в безопасное место и увеличить шансы на выживание; в идеале это возвышенность высотой 30-40 метров, предупреждает МЧС России. Ранее сообщалось, что воздействию цунами в РФ подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов. Мощные волны могут обрушиться на их побережье со скоростью до тысячи километров в час. "Когда поступит сигнал об опасности цунами, реагируйте немедленно. Каждую минуту используйте для обеспечения личной безопасности и защиты окружающих людей. Вы можете располагать временем от нескольких минут до получаса и более, поэтому, если будете действовать спокойно и продуманно, сможете увеличить ваши шансы уберечься от воздействия цунами", - говорится в памятке "Как действовать во время цунами", размещенной на сайте МЧС РФ. Спасатели рекомендуют при угрозе цунами немедленно покинуть помещение, предварительно выключив свет и газ, и переместиться в безопасное место. Лучше всего кратчайшим путем перебраться на возвышенное место высотой 30-40 метров над уровнем моря или быстро уехать на 2-3 километра от берега. "Если вы едете на автомобиле, следуйте в безопасном направлении, забрав по пути следования бегущих людей", - советует МЧС России. Если возможности укрыться в безопасном месте уже нет, надо подняться как можно выше на верхние этажи здания, закрыв окна и двери. Наиболее безопасными зонами считаются места у капитальных внутренних стен и в углах здания. При этом не забудьте убрать от себя рядом стоящие предметы, которые могут упасть, особенно стеклянные. "Оказавшись в воде, освободитесь от обуви и намокшей одежды, попробуйте зацепиться за плавающие на воде предметы. Будьте внимательны, так как волна может нести с собой крупные предметы и их обломки", - заключает МЧС РФ.

https://ria.ru/20240612/ssha-1952441644.html

https://ria.ru/20241022/mchs-1979225151.html

россия

камчатка

курильские острова

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, камчатка, курильские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество