https://ria.ru/20241023/tserkovnyy-1904994422.html

Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты

Церковные православные праздники в ноябре 2024: календарь на месяц

Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты

На последний месяц осени приходится сразу несколько православных праздников. Какие церковные торжества отмечают верующие в ноябре 2024 в России, их расписание,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:18

2024-10-23T15:18

2024-10-23T15:18

религия

москва

казань

россия

иисус христос

сергий радонежский

русская православная церковь

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827209496_0:187:3078:1918_1920x0_80_0_0_7a1de08cc6f36cc7fd43faad4ad0285c.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На последний месяц осени приходится сразу несколько православных праздников. Какие церковные торжества отмечают верующие в ноябре 2024 в России, их расписание, народные приметы, связанные с каждым днем – в материале РИА Новости.Православные праздники в ноябре 2024Православный календарь на ноябрь – это более 90 праздников, дней памяти и других знаменательных дат. Помимо этого, в конце месяца начинается последний из четырех многодневных постов – Рождественский.Церковный календарь по дням на месяц1 ноябряДень памяти Пророка Иоиля – одного из первых библейских пророков.День памяти Мученика Уара и с ним семи учителей христианских. Святой Уар заботился о заключенных в тюрьмы христианах и принял мученическую смерть за веру около 307 года.2 ноябряДень памяти великомученика Артемия Антиохийского (Артемьев день). Артемий был военачальником и наместником Египта, открыто выступил против гонений на христиан, за что и был казнен.День памяти праведного отрока Артемия Веркольского. Мальчик из крестьянской семьи погиб в юном возрасте от удара молнии. Впоследствии на его могиле начали происходить многочисленные исцеления. Считается, что мощи отрока обладают целебной силой.3 ноябряДень памяти нескольких православных святых с одинаковыми именами – Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, а также перенесению мощей святителя Илариона, епископа Меглинского (Иларионов день)4 ноябряПразднование в честь Казанской иконы Божией Матери. В честь избавления Москвы от поляков в 1612 году. В православном календаре одной из самых почитаемых среди верующих иконе посвящено сразу два праздника. Второй – 21 июля – в день ее чудесного явления в городе Казани.5 ноябряДень памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти. Существует несколько предположений, почему святого так называют. Согласно одному из них, Иаков является двоюродным братом Иисуса Христа. Этот праздник также известен как День Якова. Согласно преданию, именно апостол Иаков считается создателем Божественной литургии.6 ноябряДень иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Светец). Именно в этот день в конце XVII столетия образ Богородицы совершила свое первое чудо.7 ноябряДень памяти мучеников Маркиана и Мартирия. Оба святых служили в Константинопольском соборе и мученически пострадали за свою веру, так и не отрекшись от нее.8 ноябряДень памяти великомученика Димитрия Солунского (Дмитриев день). Святой пострадал во время гонений при римском императоре Максимиане.9 ноябряДень памяти мученика Нестора Солунского. Ученик Димитрия Солунского победил в бою императорского воина Лия, который убил множество христиан. В этот же день также чтят память преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного.10 ноябряДень памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Святая проповедовала христианство, за что была подвергнута многочисленным истязаниям и затем обезглавлена при императоре Диоклетиане.11 ноябряДень памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни. Оставшись сиротой в трехлетнем возрасте, она воспитывалась в монастыре. За свою веру подверглась многочисленным пыткам и была казнена.День памяти преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского. Посвятил себя служению Богу, боролся против идолов и язычества.12 ноябряДень памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии. Брат и сестра приняли мученическую смерть за христианскую веру в период страшных гонений при императоре Диоклитиане.На Руси этот день называли "Зиновий Синичник" или "Синичкин день". В народе считалось, что именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к человеческому жилищу.13 ноябряДень памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских. На протяжении нескольких десятилетий они пекли просфоры в стенах Киево-Печерского монастыря. Еще при жизни преподобный Спиридон прославился чудесами.14 ноябряДень памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских. Браться чудесным образом и совершенно бескорыстно исцеляли самых безнадежно больных людей. В народе этот день называли "Осенние Кузьминки".15 ноябряДень памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Все вышеперечисленные святые были придворными одного из персидских правителей и не отказались от своей веры во Христа даже перед лицом жестоких истязаний.16 ноябряОбновление храма святого великомученика Георгия в Лидде. Церковь, носящая имя святого Георгия, неоднократно была сильно повреждена, а однажды даже полностью разрушена. В 1872 году на ее месте был возведен новый храм, который освятили 16 ноября.17 ноябряДень памяти священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера. Оба были учениками апостола Тита и приняли мученическую смерть за свою веру. Этот день также именуется Ереминым днем, про который в народе часто говорят: "Ерема — сиди дома".18 ноябряДень памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Рано осиротевшему мальчику еще в детстве было предсказано стать архиепископом Новгорода. При нем здесь был построен первый храм в честь преподобного Сергия Радонежского.19 ноябряДень памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского. Павел несколько раз избирался патриархом, но каждый раз император изгонял его из столицы. В итоге он был убит во время очередной ссылки. В народе этот день называют "Павел-Ледостав", так как считается, что в это время все водоемы окончательно покрываются прочным льдом.20 ноябряПамять о мучениках в Мелитине. Более 30 римских воинов во главе со своим предводителем Иероном приняли смерть за веру в период диоклетиановых гонений.21 ноябряСобор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Этот день также известен как Михайлов день. День считался указанием в сторону грядущего Собора всех Небесных Сил на Страшный суд.22 ноябряДень памяти преподобной Матроны Константинопольской. В сознательном возрасте Матрона отреклась от мирской жизни и посвятила себя служению Господу. Известна не только своей добродетелью, но и даром исцеления.23 ноябряПамять мученика Ореста, врача. Искусный лекарь из Тианы, которого пытали и казнили за его веру во Христа.24 ноябряПамять преподобного Феодора Студита, исповедника. Известен как автор устава монашеской жизни для Студийского монастыря, который затем распространился и по другим российским обителям.25 ноябряПамять святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В народном календаре этот день также значится как "Иван Снежный", так как на него часто приходятся обильные снегопады.26 ноябряДень памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Был одним из трех вселенских святителей, известен как прекрасный проповедник и автор фундаментальных богословских трудов.27 ноябряДень памяти апостола Филиппа (Филиппов день). За свою жизнь апостол Филипп успел побывать во многих странах и в каждую из них нес Слово Божье. На этот же день приходится заговенье (сочельник) перед началом Рождественского поста.28 ноябряНачало Рождественского постаДень памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (Гурьев день). В первый день Рождественского поста вспоминают имена трех мучеников, которые стали жертвами гонений на христиан.29 ноябряДень памяти апостола и евангелиста Матфея. В этот день полагается чтить память об одном из 12 апостолов и евангелисте – Левии Матфее. В народе эта дата известна как Матвеев день.30 ноябряДень памяти Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (Григорий Зимоуказатель). Рожденный в семье язычников, по собственной воле принял христианство, был известен своими чудесами, в том числе – даром изгонять бесов.Какие ноябрьские праздники самые важные в РоссииСреди наиболее значимых для России ноябрьских торжеств – праздник Казанской иконы Божией Матери. Вообще, Казанский образ — одна из самых почитаемых святынь Русской православной церкви.Согласно преданию, обретение образа произошло в 1579 году — после пожара в Казани, уничтожившего большую часть города, девятилетней девочке во сне явилась Дева Мария и попросила отыскать ее лик под обломками.Найденный образ Богородицы было решено перенести в храм, и во время шествия случилось чудо — двое слепцов, сопровождавших икону, прозрели. Так что сразу после обретения образа его стали считать чудотворным.Второй праздник в честь образа отмечают 4 ноября. Он совпадает с государственным – Днем народного единства. Обе даты посвящены освобождению Москвы от польских интервентов, которое произошло в 1612 году. Тогда захватчиков изгнали силами народного ополчения.А Казанская икона стала духовным символом знаменательного события. Ведь именно ей молились верующие в трудный час.Также в числе важнейших ноябрьских праздников – Михайлов день, отмечаемый 21 ноября. Полное название праздника — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно преданию, еще до сотворения человечества Бог создал небесные сущности, в том числе – войско ангелов. Изначально возглавлять небесную рать должен был Люцифер. Но из-за своей гордыни он пал и, в итоге, стал главным противником Бога — сатаной. Тогда руководить ангелами поручили архангелу Михаилу, который одолел Люцифера в битве, произошедшей задолго до появления Адама.Посты в ноябреПоследний месяц осени у христиан связан с соблюдением последнего в этом году многодневного поста. Речь, конечно, идет о Рождественском посте. В оставшуюся часть месяца в отдельные дни также действуют ограничения в питании.Когда начинается Рождественский постВ конце ноября – 28-го числа – начинается пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Длится он 40 дней и по строгости занимает далеко не первое место.Основу питания во дни говения составляет каша из различных видов круп, также разрешены овощи, фрукты, бобовые и так далее. В то время как мясо, яйца и молочные продукты на весь период поста – под строгим запретом.В среду и пятницу верующим необходимо соблюдать сухоядение. По понедельникам разрешена горячая пища, но без растительного масла (его можно употреблять в другие дни).В выходные дни, а также по вторникам и четвергам в начале поста можно дополнить постное меню рыбой. Но после 20 декабря и до 1 января рыбу разрешается употреблять в пищу только по субботам и воскресеньям.Самая строгая часть Рождественского поста – последние дни перед праздником Рождества Господня. С 2 по 6 января питаться следует таким образом: понедельник, среда и пятница – строгое сухоядение, вторник и четверг – пища горячая, но без масла и лишь в выходные – горячая пища с добавлением растительного масла.Что касается Рождественского сочельника, то в этот день вплоть до того момента, как на небе появится первая звезда, верующим и вовсе стоит воздержаться от еды.Однодневные постыПо средам и пятницам в ноябре верующим рекомендуется придерживаться сухоядения, то есть включать в свое меню исключительно растительную пищу. Это могут быть как овощи и фрукты, так и орехи, мед, вода, хлеб.К слову, для мирян в эти дни допускаются небольшие послабления: им разрешено употреблять в пищу рыбу.Дни поминовения усопшихСогласно церковному уставу, чтить память усопших полагается по субботам. В частном же порядке верующие могут делать это каждый день. Приметы и поверьяСохранилось немало народных примет, связанных с последним месяцем осени. Считалось, например, что ненастная погода на 4 ноября свидетельствует о скором приближении зимы. А вот оттепель на 8 ноября предвещала мягкую зиму и теплую весну.Особые приметы были и у праздничных дней. Так, воющие волки в Артемьев день (2 ноября) предвещают приближение сильных морозов, а выпавший в Яков день (5 ноября) обильный пышный снег сулил обильный урожай в следующем году.Плохой приметой, особенно для беременных, считалось давать деньги в долг на Параскеву Пятницу (10 ноября). А вот в "Синичкин день" (12 ноября) было принято следить за этими птицами. Если они стайками собираются у кормушек – вероятнее всего, близятся холода, с метелями и обильными снегопадами.

https://ria.ru/20240917/pominovenie-1825906150.html

https://ria.ru/20241023/kazanskaya-1803574929.html

https://ria.ru/20240917/post-1909431934.html

https://ria.ru/20240917/mikhaylov-1908393215.html

https://ria.ru/20231031/dmitriev-1906244727.html

https://ria.ru/20240921/rozhdestvo-1973898376.html

москва

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, казань, россия, иисус христос, сергий радонежский, русская православная церковь, религиозные праздники