https://ria.ru/20241023/trevoga-1979453988.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.10.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:15

2024-10-23T03:15

2024-10-23T03:15

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.48 мск. Её отменили в 3.05 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность