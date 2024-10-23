https://ria.ru/20241023/trevoga-1979453988.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.10.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:15
2024-10-23T03:15
2024-10-23T03:15
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.48 мск. Её отменили в 3.05 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА