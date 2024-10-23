https://ria.ru/20241023/trevoga-1979448628.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.10.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:04

2024-10-23T01:04

2024-10-23T01:05

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.

https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977699952.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность