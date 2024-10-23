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СМИ: в США считают, что Трамп может досрочно объявить о победе - РИА Новости, 23.10.2024
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19:22 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/tramp-1979664186.html
СМИ: в США считают, что Трамп может досрочно объявить о победе
СМИ: в США считают, что Трамп может досрочно объявить о победе - РИА Новости, 23.10.2024
СМИ: в США считают, что Трамп может досрочно объявить о победе
Соратники экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа считают, что он может досрочно объявить о победе на выборах, не дожидаясь официальных РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:22
2024-10-23T19:22
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Соратники экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа считают, что он может досрочно объявить о победе на выборах, не дожидаясь официальных результатов, при этом достоверной информацией о планах политика они не располагают, сообщает телеканал NBC News. "Все строили предположения о том, что бывший президент может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на четырех сторонников республиканца. По словам одного из соратников Трампа, среди республиканцев это предположение широко распространено, а бывший советник экс-президента заявил, что уверен в таком исходе "на 100%". "Я бы сказал, что есть мало вещей в политике, на которые можно делать уверенную ставку. И это - одна из них", - заверил собеседник телеканала. При этом телеканал отмечает, что ни у одного из его собеседников нет достоверной информации о том, что Трамп действительно готовится к такому повороту событий - это, как они сами подчеркивают, лишь их предположения. Ранее телеканал CBS News сообщал о том, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: в США считают, что Трамп может досрочно объявить о победе

NBC News: соратники Трампа считают, что он может досрочно объявить о победе

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Соратники экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа считают, что он может досрочно объявить о победе на выборах, не дожидаясь официальных результатов, при этом достоверной информацией о планах политика они не располагают, сообщает телеканал NBC News.
"Все строили предположения о том, что бывший президент может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на четырех сторонников республиканца.
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По словам одного из соратников Трампа, среди республиканцев это предположение широко распространено, а бывший советник экс-президента заявил, что уверен в таком исходе "на 100%".
"Я бы сказал, что есть мало вещей в политике, на которые можно делать уверенную ставку. И это - одна из них", - заверил собеседник телеканала.
При этом телеканал отмечает, что ни у одного из его собеседников нет достоверной информации о том, что Трамп действительно готовится к такому повороту событий - это, как они сами подчеркивают, лишь их предположения.
Ранее телеканал CBS News сообщал о том, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия.
Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия.
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