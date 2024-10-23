https://ria.ru/20241023/tramp-1979451795.html

Опрос: политика Трампа находит больший отклик у избирателей

Опрос: политика Трампа находит больший отклик у избирателей - РИА Новости, 23.10.2024

Опрос: политика Трампа находит больший отклик у избирателей

Экономическая, миграционная и внешнеполитическая политика экс-президента США Дональда Трампа находит больший отклик у избирателей, кандидат от демократов Камала РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:17

2024-10-23T02:17

2024-10-23T02:17

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Экономическая, миграционная и внешнеполитическая политика экс-президента США Дональда Трампа находит больший отклик у избирателей, кандидат от демократов Камала Харрис лидирует в вопросах экологии и абортов, свидетельствуют данные опроса, проведенного британской газетой Times. Как сообщает издание, 47% респондентов отдали бы свой голос кандидату от демократов Харрис, в то время как за Трампа готовы проголосовать 45% опрошенных. В то же время, по данным опроса, предвыборная программа Трампа больше привлекает избирателей, нежели планы Харрис. Так, экс-президент с отрывом от 6 до 10 процентных пунктов лидирует в вопросах экономики, внешней политики, борьбы с преступностью и мигрантами. Сама Харрис с заметным отрывом в 17 процентных пунктов обходит Трампа в вопросе абортов, на 19 процентных пунктов опережает его в вопросе защиты окружающей среды и лишь на 4 процентных пункта обходит экс-президента по вопросу назначения верховных судей. Отмечается, что в способности Харрис "контролировать ядерное сдерживание Америки" верят 47% избирателей, в Трампа - 43%. Опрос проводился совместно с компанией YouGov в период с 18 по 21 октября, в нем приняли участие 1266 человек. Статистическая погрешность составляет 3,2 процентного пункта.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

https://ria.ru/20240821/opros-1967444130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024