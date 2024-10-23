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Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран - РИА Новости, 23.10.2024
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12:58 23.10.2024 (обновлено: 14:15 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/torgovlya-1979537513.html
Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран
Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран - РИА Новости, 23.10.2024
Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран
Президент РФ Владимир Путин предупредил о значительном кризисном потенциале из-за долговой нагрузки в развитых странах, прямым результатом чего идет... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:58
2024-10-23T14:15
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
россия
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил о значительном кризисном потенциале из-за долговой нагрузки в развитых странах, прямым результатом чего идет фрагментация международной торговли."Однако сохраняется и значительный кризисный потенциал, и дело не только в возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции и как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиций иностранных, особенно в развивающихся государствах", - сказал Путин на расширенном заседании БРИКС.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, россия, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Россия, В мире
Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран

Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки развитых стран

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил о значительном кризисном потенциале из-за долговой нагрузки в развитых странах, прямым результатом чего идет фрагментация международной торговли.
«
"Однако сохраняется и значительный кризисный потенциал, и дело не только в возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции и как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиций иностранных, особенно в развивающихся государствах", - сказал Путин на расширенном заседании БРИКС.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСРоссияВ мире
 
 
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