https://ria.ru/20241023/torgovlya-1979537513.html

Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран

Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран - РИА Новости, 23.10.2024

Путин предупредил о кризисном потенциале из-за долговой нагрузки стран

Президент РФ Владимир Путин предупредил о значительном кризисном потенциале из-за долговой нагрузки в развитых странах, прямым результатом чего идет... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:58

2024-10-23T12:58

2024-10-23T14:15

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

россия

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил о значительном кризисном потенциале из-за долговой нагрузки в развитых странах, прямым результатом чего идет фрагментация международной торговли."Однако сохраняется и значительный кризисный потенциал, и дело не только в возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции и как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиций иностранных, особенно в развивающихся государствах", - сказал Путин на расширенном заседании БРИКС.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, россия, в мире