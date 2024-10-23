https://ria.ru/20241023/tiraspol-1979508109.html

Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом

Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом - РИА Новости, 23.10.2024

Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что между Тирасполем и Кишиневом нет диалога на официальном уровне. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:13

2024-10-23T11:13

2024-10-23T11:13

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вадим красносельский

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что между Тирасполем и Кишиневом нет диалога на официальном уровне. "У нас нет официального диалога", - сказал Красносельский в интервью газете Telegraph, отвечая на вопрос о наличии официального общения между руководством на разных берегах Днестра. По его словам, в будущем между Молдавией и Приднестровье вряд ли будет идти диалог о сосуществовании, хотя он призывал Кишинев вступить в эту дискуссию. "Судьба Приднестровья будет решаться многонациональным народом Приднестровья. Не президентом, не парламентом, не чиновниками, но только народом", - подчеркнул лидер непризнанной республики. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html

https://ria.ru/20241023/moldaviya-1979470236.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, вадим красносельский