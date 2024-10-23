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Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом - РИА Новости, 23.10.2024
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11:13 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/tiraspol-1979508109.html
Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом
Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом - РИА Новости, 23.10.2024
Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что между Тирасполем и Кишиневом нет диалога на официальном уровне. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:13
2024-10-23T11:13
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
вадим красносельский
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что между Тирасполем и Кишиневом нет диалога на официальном уровне. "У нас нет официального диалога", - сказал Красносельский в интервью газете Telegraph, отвечая на вопрос о наличии официального общения между руководством на разных берегах Днестра. По его словам, в будущем между Молдавией и Приднестровье вряд ли будет идти диалог о сосуществовании, хотя он призывал Кишинев вступить в эту дискуссию. "Судьба Приднестровья будет решаться многонациональным народом Приднестровья. Не президентом, не парламентом, не чиновниками, но только народом", - подчеркнул лидер непризнанной республики. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, вадим красносельский
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Вадим Красносельский
Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом

Глава ПМР Красносельский: между Тирасполем и Кишиневом нет официального диалога

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что между Тирасполем и Кишиневом нет диалога на официальном уровне.
"У нас нет официального диалога", - сказал Красносельский в интервью газете Telegraph, отвечая на вопрос о наличии официального общения между руководством на разных берегах Днестра.
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По его словам, в будущем между Молдавией и Приднестровье вряд ли будет идти диалог о сосуществовании, хотя он призывал Кишинев вступить в эту дискуссию. "Судьба Приднестровья будет решаться многонациональным народом Приднестровья. Не президентом, не парламентом, не чиновниками, но только народом", - подчеркнул лидер непризнанной республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреКишиневМолдавияТираспольВадим Красносельский
 
 
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