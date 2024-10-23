https://ria.ru/20241023/terakt-1979632345.html

СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ

СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ - РИА Новости, 23.10.2024

СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ

Двое из троих напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре ликвидированы, утверждает турецкая газета Sabah. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:36

2024-10-23T17:36

2024-10-23T17:36

анкара (провинция)

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979598406_0:403:1231:1095_1920x0_80_0_0_f86abc9db962c53cb2a241b1410c5597.jpg

СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Двое из троих напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре ликвидированы, утверждает турецкая газета Sabah. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. "Двое из троих нападавших ликвидированы", - сообщает газета. Официальных сообщений на этот счет не поступало. СМИ ранее опубликовали видео с камер наблюдения, где видно, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак. Телеканал ранее отмечал, что в здании могут находиться заложники. На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.

https://ria.ru/20241023/ankara-1979612317.html

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба 2024-10-23T17:36 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анкара (провинция), турция, в мире