Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/terakt-1979632345.html
СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ
СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ - РИА Новости, 23.10.2024
СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ
Двое из троих напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре ликвидированы, утверждает турецкая газета Sabah. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:36
2024-10-23T17:36
анкара (провинция)
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979598406_0:403:1231:1095_1920x0_80_0_0_f86abc9db962c53cb2a241b1410c5597.jpg
СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Двое из троих напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре ликвидированы, утверждает турецкая газета Sabah. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. "Двое из троих нападавших ликвидированы", - сообщает газета. Официальных сообщений на этот счет не поступало. СМИ ранее опубликовали видео с камер наблюдения, где видно, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак. Телеканал ранее отмечал, что в здании могут находиться заложники. На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20241023/ankara-1979612317.html
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
2024-10-23T17:36
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979598406_0:288:1231:1211_1920x0_80_0_0_8032925d497d63ed875194b53ce6e355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анкара (провинция), турция, в мире
Анкара (провинция), Турция, В мире
СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ

Sabah: двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре, ликвидировали

© Фото : соцсетиМесто взрыва в Анкаре
Место взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : соцсети
Место взрыва в Анкаре
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Двое из троих напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре ликвидированы, утверждает турецкая газета Sabah.
В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
"Двое из троих нападавших ликвидированы", - сообщает газета. Официальных сообщений на этот счет не поступало.
СМИ ранее опубликовали видео с камер наблюдения, где видно, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.
Телеканал ранее отмечал, что в здании могут находиться заложники. На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ
Вчера, 16:54
 
Анкара (провинция)ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала