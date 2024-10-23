СМИ сообщили о ликвидации двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ
Sabah: двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре, ликвидировали
© Фото : соцсетиМесто взрыва в Анкаре
© Фото : соцсети
Место взрыва в Анкаре
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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Двое из троих напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре ликвидированы, утверждает турецкая газета Sabah.
В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
"Двое из троих нападавших ликвидированы", - сообщает газета. Официальных сообщений на этот счет не поступало.
СМИ ранее опубликовали видео с камер наблюдения, где видно, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках - мужчина и женщина - пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.
Телеканал ранее отмечал, что в здании могут находиться заложники. На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.