https://ria.ru/20241023/temrezov-1979603547.html

Темрезов провел встречу с начальником ГУ МЧС по КЧР

Темрезов провел встречу с начальником ГУ МЧС по КЧР - РИА Новости, 23.10.2024

Темрезов провел встречу с начальником ГУ МЧС по КЧР

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС по региону Александром Голоколенко. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:29

2024-10-23T16:29

2024-10-23T16:29

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС по региону Александром Голоколенко. В рамках встречи они обсудили итоги работы ведомства за девять месяцев 2024 года, определили задачи на предстоящий период. "Обсудили вопросы, касающиеся развития пожарно-спасательных сил республики и мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и происшествий. Одна из актуальных на сегодня тем - реализация комплекса превентивных мероприятий в условиях подготовки к холодам и недопущению роста пожаров, а также обеспечение безопасности людей в отопительный период", - написал в своем телеграм-канале Темрезов. Также на встрече затронули вопрос безопасности в туристической индустрии, готовности сил и средств к горнолыжному сезону. Ежегодно в местах массового пребывания отдыхающих организовано дежурство межведомственных оперативных групп, в состав которых входят представители министерств и ведомств, представителей органов местного самоуправления, аварийно-спасательных служб. В число их основных задач входит мониторинг складывающейся обстановки, профилактические мероприятия, своевременное реагирование на различные происшествия, что позволило не допустить чрезвычайных ситуаций на объектах туристической инфраструктуры, а также вовремя и профессионально оказывать помощь жителям и гостям республики. "В ходе встречи отметили важность развития системы оповещения населения. В регионе продолжается работа по ее модернизации, в том числе путем установки дополнительных сегментов системы. Считаю, что взаимодействие органов власти республики с региональным подразделением МЧС достаточно эффективно. Мы продолжим совместную работу по дальнейшему развитию подразделений, укреплению их материально-технической базы", - резюмировал Темрезов.

https://ria.ru/20241023/temrezov-1979550371.html

https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html

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рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)