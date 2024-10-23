https://ria.ru/20241023/temrezov-1979603547.html
Темрезов провел встречу с начальником ГУ МЧС по КЧР
Темрезов провел встречу с начальником ГУ МЧС по КЧР - РИА Новости, 23.10.2024
Темрезов провел встречу с начальником ГУ МЧС по КЧР
Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС по региону Александром Голоколенко. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:29
2024-10-23T16:29
2024-10-23T16:29
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС по региону Александром Голоколенко. В рамках встречи они обсудили итоги работы ведомства за девять месяцев 2024 года, определили задачи на предстоящий период. "Обсудили вопросы, касающиеся развития пожарно-спасательных сил республики и мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и происшествий. Одна из актуальных на сегодня тем - реализация комплекса превентивных мероприятий в условиях подготовки к холодам и недопущению роста пожаров, а также обеспечение безопасности людей в отопительный период", - написал в своем телеграм-канале Темрезов. Также на встрече затронули вопрос безопасности в туристической индустрии, готовности сил и средств к горнолыжному сезону. Ежегодно в местах массового пребывания отдыхающих организовано дежурство межведомственных оперативных групп, в состав которых входят представители министерств и ведомств, представителей органов местного самоуправления, аварийно-спасательных служб. В число их основных задач входит мониторинг складывающейся обстановки, профилактические мероприятия, своевременное реагирование на различные происшествия, что позволило не допустить чрезвычайных ситуаций на объектах туристической инфраструктуры, а также вовремя и профессионально оказывать помощь жителям и гостям республики. "В ходе встречи отметили важность развития системы оповещения населения. В регионе продолжается работа по ее модернизации, в том числе путем установки дополнительных сегментов системы. Считаю, что взаимодействие органов власти республики с региональным подразделением МЧС достаточно эффективно. Мы продолжим совместную работу по дальнейшему развитию подразделений, укреплению их материально-технической базы", - резюмировал Темрезов.
https://ria.ru/20241023/temrezov-1979550371.html
https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html
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рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС по региону Александром Голоколенко.
В рамках встречи они обсудили итоги работы ведомства за девять месяцев 2024 года, определили задачи на предстоящий период.
"Обсудили вопросы, касающиеся развития пожарно-спасательных сил республики и мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и происшествий. Одна из актуальных на сегодня тем - реализация комплекса превентивных мероприятий в условиях подготовки к холодам и недопущению роста пожаров, а также обеспечение безопасности людей в отопительный период", - написал в своем телеграм-канале Темрезов.
Также на встрече затронули вопрос безопасности в туристической индустрии, готовности сил и средств к горнолыжному сезону. Ежегодно в местах массового пребывания отдыхающих организовано дежурство межведомственных оперативных групп, в состав которых входят представители министерств и ведомств, представителей органов местного самоуправления, аварийно-спасательных служб. В число их основных задач входит мониторинг складывающейся обстановки, профилактические мероприятия, своевременное реагирование на различные происшествия, что позволило не допустить чрезвычайных ситуаций на объектах туристической инфраструктуры, а также вовремя и профессионально оказывать помощь жителям и гостям республики.
"В ходе встречи отметили важность развития системы оповещения населения. В регионе продолжается работа по ее модернизации, в том числе путем установки дополнительных сегментов системы. Считаю, что взаимодействие органов власти республики с региональным подразделением МЧС достаточно эффективно. Мы продолжим совместную работу по дальнейшему развитию подразделений, укреплению их материально-технической базы", - резюмировал Темрезов.