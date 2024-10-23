Рейтинг@Mail.ru
Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
13:52 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/temrezov-1979550371.html
Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР
Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР - РИА Новости, 23.10.2024
Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР
Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел очередное заседание Антитеррористической комиссии региона. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:52
2024-10-23T13:52
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910654167_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_81fc31214b2d7199f0ba2484a1703942.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел очередное заседание Антитеррористической комиссии региона. В комиссии приняли участие руководители УФСБ по КЧР, силовые и правоохранительные органы, надзорные структуры, главы городов и районов республики и другие. "Обсудили состояние работы, проводимой антитеррористическими комиссиями городских округов и муниципальных районов по реализации приоритетных задач по противодействию терроризму и неонацизму в условиях актуальных террористических угроз, и определили основные задачи для повышения ее эффективности. Считаю вопросы обеспечения безопасности граждан, профилактике любых экстремистских проявлений – одной из ключевых задач органов власти всех уровней и эта работа должна находиться на постоянном личном контроле всех членов АТК республики, в том числе руководителей муниципалитетов", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что также в ходе заседания комиссии обозначили ряд дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
https://ria.ru/20241018/temrezov-1978822614.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910654167_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a5d816d8779df3eea596cce1236cd6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР

© Фото : Рашид Темрезов / TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Рашид Темрезов / Telegram
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел очередное заседание Антитеррористической комиссии региона.
В комиссии приняли участие руководители УФСБ по КЧР, силовые и правоохранительные органы, надзорные структуры, главы городов и районов республики и другие.
"Обсудили состояние работы, проводимой антитеррористическими комиссиями городских округов и муниципальных районов по реализации приоритетных задач по противодействию терроризму и неонацизму в условиях актуальных террористических угроз, и определили основные задачи для повышения ее эффективности. Считаю вопросы обеспечения безопасности граждан, профилактике любых экстремистских проявлений – одной из ключевых задач органов власти всех уровней и эта работа должна находиться на постоянном личном контроле всех членов АТК республики, в том числе руководителей муниципалитетов", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что также в ходе заседания комиссии обозначили ряд дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне
18 октября, 19:28
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала