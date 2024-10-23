https://ria.ru/20241023/temrezov-1979550371.html

Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР

Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР - РИА Новости, 23.10.2024

Темрезов провел заседание Антитеррористической комиссии КЧР

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел очередное заседание Антитеррористической комиссии региона. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:52

2024-10-23T13:52

2024-10-23T13:52

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел очередное заседание Антитеррористической комиссии региона. В комиссии приняли участие руководители УФСБ по КЧР, силовые и правоохранительные органы, надзорные структуры, главы городов и районов республики и другие. "Обсудили состояние работы, проводимой антитеррористическими комиссиями городских округов и муниципальных районов по реализации приоритетных задач по противодействию терроризму и неонацизму в условиях актуальных террористических угроз, и определили основные задачи для повышения ее эффективности. Считаю вопросы обеспечения безопасности граждан, профилактике любых экстремистских проявлений – одной из ключевых задач органов власти всех уровней и эта работа должна находиться на постоянном личном контроле всех членов АТК республики, в том числе руководителей муниципалитетов", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что также в ходе заседания комиссии обозначили ряд дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

https://ria.ru/20241018/temrezov-1978822614.html

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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)