https://ria.ru/20241023/teatr-1979411234.html

Театральный институт имени Бориса Щукина

Театральный институт имени Бориса Щукина - РИА Новости, 23.10.2024

Театральный институт имени Бориса Щукина

Театральный институт имени Бориса Щукина – высшее учебное заведение Москвы при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:46

2024-10-23T02:46

2024-10-23T02:46

справки

россия

евгений вахтангов

театральный институт имени бориса щукина

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Театральный институт имени Бориса Щукина – высшее учебное заведение Москвы при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.История института началась в ноябре 1913 года, когда группа московских студентов организовала любительскую театральную студию и пригласила в качестве руководителя молодого актера Московского художественного театра, ученика Константина Станиславского – Евгения Вахтангова. Студийцы предложили Вахтангову постановку спектакля по пьесе Бориса Зайцева "Усадьба Ланиных", премьера которого весной 1914 года закончилась провалом.Вахтангов предложил студентам-любителям начать учиться искусству театра. 23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие со студийцами по системе Станиславского. Этот день считается днем рождения театрального института.Тогда же студия обосновалась в небольшой квартире в Мансуровском переулке.Каждый претендент проходил собеседование, а затем экзамен. Вахтангов, желая иметь постоянную школу при театре, старался определить, кто из учеников станет педагогом, а кто режиссером. Его главной целью было развить в учениках самостоятельность, а творческой задачей – распространение системы Станиславского.В числе первых студийцев были Борис Захава, Борис Вершилов, Ксения Семенова, Леонид Волков, а затем Юрий Завадский, Вера Львова, Леонид Шихматов.Весной 1917 года после успешного показа студенческих работ "Мансуровская" студия получила название "Московская драматическая студия Е.Б. Вахтангова".13 сентября 1920 года студия Вахтангова была принята в Художественный театр под названием 3-й студии МХТ. Первым ее спектаклем стала постановка пьесы Мориса Метерлинка "Чудо святого Антония". В 1924 году студия отделилась от театра и стала Государственной академической студией имени Евгения Вахтангова. В 1926 году студия получила статус театра с постоянно действующей при нем театральной школой. В 1932 году школа стала средним театральным учебным заведением.1 января 1937 года она переехала в специально построенное здание в Большом Николопесковском переулке (архитектор Николай Круглов), где располагается по настоящее время. С 1930-х годов в школе начал преподавать ученик Вахтангова режиссер Рубен Симонов, воспитавший целое созвездие блистательных актеров – Цецилию Мансурову, Михаила Астангова, Николая Гриценко, Юрия Яковлева, Михаила Ульянова, Василия Ланового, Людмилу Целиковскую, Юлию Борисову, Владимира Этуша, Людмилу Максакову, Вячеслава Шалевича и многих других.В 1939 году школе было присвоено имя ученика Вахтангова – народного артиста СССР Бориса Щукина. В 1945 году она получила статус высшего учебного заведения. В 1988 году стала Высшим театральным училищем. В 2002 году приказом министерства культуры России училище было переименовано в Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом Театре им. Евгения Вахтангова. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) школа переехала в Омск вместе с театром, где занятия продолжились. Прервались они лишь в августе 1942 года – для обучения не было никаких условий. Осенью 1943 года школа вернулась в Москву.Среди выпускников 1950-х годов были такие звезды советского театра и кино, как Юрий Катин-Ярцев, Ролан Быков, Олег Стриженов, Василий Ливанов, Нина Дорошина, Михаил Державин, Александр Ширвиндт, Инна Ульянова, Лилиана Алешникова и другие. В 1959 году был основан режиссерский факультет. В настоящее время обучение студентов здесь ведется по уникальной методике, основанной на трех столпах, – это "анализ драматургического произведения", "зарождение замысла спектакля" и "реализация замысла". Занятия по курсу "мастерство актера" – неотъемлемая часть программы обучения режиссеров. Завершается оно самостоятельной режиссерской постановкой дипломного спектакля. Многие выпускники факультета – крупные мастера режиссуры, работающие в Александринском театре, театре им. Евгения Вахтангова, театре Сатиры и др. В числе знаменитых выпускников 1960-1970-х годов – целая плеяда звезд советского и российского кинематографа: Леонид Каневский, Иван Бортник, Вениамин Смехов, Александр Збруев, Андрей Миронов, Людмила Чурсина, Алла Демидова, Александр Калягин, Валентин Смирнитский, Нина Русланова, Леонид Филатов, Александр Кайдановский, Ирина Купченко, Иван Дыховичный, Константин Райкин, Наталья Гундарева, Юрий Богатырев, Наталья Варлей, Виктор Проскурин, Елена Коренева, Евгения Симонова, Леонид Ярмольник, Нина Усатова и др. До 1970-х годов (с 1925 года) школой руководил Борис Захава, выдающийся теоретик и организатор, верный последователь Вахтангова. Под его руководством сформировался великолепный преподавательский коллектив, в котором особую роль играли непосредственные ученики Вахтангова, ставшие педагогами еще при его жизни. Это Вера Львова, Леонид Шихматов, Елизавета Алексеева, Иосиф Толчанов, Анна Орочко. Значительный вклад в жизнь школы внесли Владимир Москвин, Александра Ремизова, Иосиф Рапопорт, Виктор Кольцов, Дина Андреева и пришедшие позже Владимир Шлезингер, Юрий Катин-Ярцев, Анатолий Борисов, Владимир Эуфер, Марианна Тер-Захарова и другие. В подразделение института входит Учебный театр, где работают художники-сценографы, гримеры, костюмеры, художники по свету, звуку, рабочие сцены. С 1939 года они выпускают дипломные спектакли вместе с режиссерами-педагогами, завершая процесс обучения в театральной школе. На каждом курсе ставятся русские и зарубежные пьесы, мюзиклы, водевили и оперетты. На учебной сцене рождались выдающиеся спектакли. Именно в "щукинской школе" началась жизнь Театра на Таганке (спектакль "Добрый человек из Сезуана" Юрия Любимова был дипломной работой выпуска 1964 года), драматических театров Тувы и Ингушетии, молдавского театра "Лучаферул" и др. Среди известных выпускников 1980-1990-х годов – Сергей Маковецкий, Евгений Дворжецкий, Светлана Рябова, Максим Суханов, Сергей Жигунов, Лидия Вележева, Юлия Рутберг, Андрей Соколов, Максим Аверин, Мария Порошина, Мария Аронова, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Антон Макарский, Даниил Страхов и многие другие. В 1987-2003 годы вуз возглавлял народный артист СССР и педагог Владимир Этуш. В "эпоху Этуша" ведущие позиции в институте заняли педагоги Евгений Князев, Анна Дубровская, Галина Сазонова, Павел Любимцев, Михаил Малиновский, Нина Дворжецкая, Марина Швыдкая и другие. В новом тысячелетии список выпускников вахтанговской школы продолжает пополняться звездными именами. Среди них – Юрий Чурсин, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Сергей Бурунов, Марина Александрова, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Виктор Добронравов, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская и др. За более чем вековую историю института состоялось свыше ста актерских выпусков, более 60 режиссерских курсов. В числе выпускников – свыше 200 народных артистов, около 300 заслуженных артистов, профессора, лауреаты различных премий, заслуженные деятели искусства, заслуженные работники культуры и многие другие. В настоящее время в институте работают кафедры мастерства актера, пластической выразительности, сценической речи, искусствоведения, музыкальной выразительности, философии, истории и теории культуры, а также кафедра режиссуры. С 2021 года институт входит в проект стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" Минобрнауки РФ. Цель участия в проекте – сделать институт главным методологом и гарантом качества в сегменте театрального образования всех уровней в России, а Вахтанговскую школу – мировым брендом. Для интеграции творческого метода вахтанговской школы в целях создания новых театральных кластеров в России, странах СНГ и дальнего зарубежья создан стратегический проект VakhtangovFuture.С целью проведения дополнительных просветительских и образовательных мероприятий для студентов и выпускников вуза в области кино, театра и телевидения реализуется проект "Творческая лаборатория "VakhtangovLab".Институт проводит Всероссийский конкурс драматургии "Школьная пьеса".В 2023 году был открыт филиал института в Южно-Сахалинске.С 2003 года ректор института – народный артист России, профессор Евгений Князев. В 2015 году за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность президент России объявил коллективу института благодарность. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, евгений вахтангов, театральный институт имени бориса щукина