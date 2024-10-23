https://ria.ru/20241023/svo-1979543374.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Курском
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Курском
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили две контратаки и сорвали три попытки контратак,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:23
2024-10-23T13:23
2024-10-23T13:23
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили две контратаки и сорвали три попытки контратак, ВСУ потеряли до 40 человек, танк, три солдата сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово Курской области. "Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Плёхово и Покровский, а также сорваны три попытки контратак в направлении населенного пункта Зеленый Шлях. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley американского производства. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965709955.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Курском
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 человек и танк в Курской области
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили две контратаки и сорвали три попытки контратак, ВСУ потеряли до 40 человек, танк, три солдата сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово Курской области.
"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Плёхово и Покровский, а также сорваны три попытки контратак в направлении населенного пункта Зеленый Шлях. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley американского производства. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.