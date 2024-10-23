https://ria.ru/20241023/svo-1979543374.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Курском

Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 23.10.2024

Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Курском

Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили две контратаки и сорвали три попытки контратак,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:23

2024-10-23T13:23

2024-10-23T13:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили две контратаки и сорвали три попытки контратак, ВСУ потеряли до 40 человек, танк, три солдата сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово Курской области. "Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Плёхово и Покровский, а также сорваны три попытки контратак в направлении населенного пункта Зеленый Шлях. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley американского производства. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240812/minoborony-1965709955.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины