https://ria.ru/20241023/svo-1979542297.html

ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении - РИА Новости, 23.10.2024

ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, трое украинских военнослужащих сдались в плен,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:20

2024-10-23T13:20

2024-10-23T13:24

специальная военная операция на украине

сша

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979505421.html

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сша, россия, курская область, вооруженные силы украины