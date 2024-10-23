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ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 23.10.2024 (обновлено: 13:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/svo-1979542297.html
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, трое украинских военнослужащих сдались в плен,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:20
2024-10-23T13:24
специальная военная операция на украине
сша
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979505421.html
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сша, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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