https://ria.ru/20241023/svo-1979542297.html
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, трое украинских военнослужащих сдались в плен,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:20
2024-10-23T13:20
2024-10-23T13:24
специальная военная операция на украине
сша
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_502:909:2442:2000_1920x0_80_0_0_16361493e77a9d722d20fe33d1d16727.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979505421.html
сша
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_653:725:2354:2000_1920x0_80_0_0_80fe2d3ebf40dc9eb6323dc16d3edac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 280 человек на Курском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 280 человек и 13 единиц бронетехники