https://ria.ru/20241023/svo-1979524232.html

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:10

2024-10-23T12:10

2024-10-23T12:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, противник потерял более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 60-й механизированных, 74-й, 77-й аэромобильных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Лозовая, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Подлиман, Першотравневое Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны."Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: "Анклав-Н" и "Буковель-АД", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979522681.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, россия