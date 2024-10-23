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Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 23.10.2024 (обновлено: 12:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/svo-1979524232.html
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:10
2024-10-23T12:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, противник потерял более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 60-й механизированных, 74-й, 77-й аэромобильных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Лозовая, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Подлиман, Першотравневое Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны."Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: "Анклав-Н" и "Буковель-АД", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979522681.html
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луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ

ВСУ потеряли свыше 510 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, противник потерял более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 60-й механизированных, 74-й, 77-й аэромобильных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Лозовая, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Подлиман, Першотравневое Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны.
"Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: "Анклав-Н" и "Буковель-АД", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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