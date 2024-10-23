Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ
ВСУ потеряли свыше 510 военных в зоне ответственности "Запада"
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, противник потерял более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 60-й механизированных, 74-й, 77-й аэромобильных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Лозовая, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Подлиман, Першотравневое Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны.
"Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: "Анклав-Н" и "Буковель-АД", - добавили в МО РФ.
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