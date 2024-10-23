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Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 23.10.2024 (обновлено: 12:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/svo-1979523813.html
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли более 800 военнослужащих, бронетранспортер, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:09
2024-10-23T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
северск
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли более 800 военнослужащих, бронетранспортер, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Семеновка, Звановка, Васюковка, Северск, Дачное, Славянск, Часов Яр и Курахово ДНР, отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ."Потери противника составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Северск
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ

ВСУ потеряли свыше 800 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, ВСУ потеряли более 800 военнослужащих, бронетранспортер, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Семеновка, Звановка, Васюковка, Северск, Дачное, Славянск, Часов Яр и Курахово ДНР, отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
"Потери противника составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСеменовка (Краматорск)Вооруженные силы УкраиныСеверск
 
 
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