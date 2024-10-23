Рейтинг@Mail.ru
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 23.10.2024 (обновлено: 20:58 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/stoyanoglo-1979676097.html
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии - РИА Новости, 23.10.2024
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии
Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:55
2024-10-23T20:58
в мире
молдавия
брюссель
майя санду
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296223_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_d4c9abb1b9cd09dda9c49861a20fd183.jpg
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор Александр Стояногло, который прошел во второй тур выборов президента республики. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. "Референдум о европейской интеграции, безусловно, нужен. Но своевременен он будет тогда, когда Молдавия достойно завершит переговоры с Европейским союзом, когда это станет обязательным условием со стороны Брюсселя, когда в молдавском обществе созреет консенсус в отношении избранного пути", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он отметил, что политики в Молдавии должны сосредоточиться на создании этого консенсуса в обществе. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
https://ria.ru/20241023/moldavija-1979579904.html
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979345829.html
молдавия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296223_0:0:1193:894_1920x0_80_0_0_f9e4298550461f4ca53a61c78e6831d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии

Стояногло: референдум нужно провести, когда Молдавия завершит переговоры с ЕС

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор Александр Стояногло, который прошел во второй тур выборов президента республики.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Молдавии назвали способ ослабить влияние США
Вчера, 15:13
"Референдум о европейской интеграции, безусловно, нужен. Но своевременен он будет тогда, когда Молдавия достойно завершит переговоры с Европейским союзом, когда это станет обязательным условием со стороны Брюсселя, когда в молдавском обществе созреет консенсус в отношении избранного пути", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что политики в Молдавии должны сосредоточиться на создании этого консенсуса в обществе.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Референдум о евроинтеграции Молдавии завершился провалом, заявил эксперт
22 октября, 15:38
 
В миреМолдавияБрюссельМайя СандуЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала