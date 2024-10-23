https://ria.ru/20241023/stoyanoglo-1979676097.html

Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии

Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии - РИА Новости, 23.10.2024

Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии

Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:55

2024-10-23T20:55

2024-10-23T20:58

в мире

молдавия

брюссель

майя санду

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296223_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_d4c9abb1b9cd09dda9c49861a20fd183.jpg

КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор Александр Стояногло, который прошел во второй тур выборов президента республики. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. "Референдум о европейской интеграции, безусловно, нужен. Но своевременен он будет тогда, когда Молдавия достойно завершит переговоры с Европейским союзом, когда это станет обязательным условием со стороны Брюсселя, когда в молдавском обществе созреет консенсус в отношении избранного пути", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он отметил, что политики в Молдавии должны сосредоточиться на создании этого консенсуса в обществе. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.

https://ria.ru/20241023/moldavija-1979579904.html

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979345829.html

молдавия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024