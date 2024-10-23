https://ria.ru/20241023/stoyanoglo-1979676097.html
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии - РИА Новости, 23.10.2024
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии
Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:55
2024-10-23T20:55
2024-10-23T20:58
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор Александр Стояногло, который прошел во второй тур выборов президента республики. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. "Референдум о европейской интеграции, безусловно, нужен. Но своевременен он будет тогда, когда Молдавия достойно завершит переговоры с Европейским союзом, когда это станет обязательным условием со стороны Брюсселя, когда в молдавском обществе созреет консенсус в отношении избранного пути", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он отметил, что политики в Молдавии должны сосредоточиться на создании этого консенсуса в обществе. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
https://ria.ru/20241023/moldavija-1979579904.html
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979345829.html
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в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии
Стояногло: референдум нужно провести, когда Молдавия завершит переговоры с ЕС
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Референдум о евроинтеграции Молдавии нужно будет провести, когда страна завершит переговоры с Брюсселем о своем вступлении в ЕС, заявил в среду экс-генпрокурор Александр Стояногло, который прошел во второй тур выборов президента республики.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду
набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
"Референдум о европейской интеграции, безусловно, нужен. Но своевременен он будет тогда, когда Молдавия достойно завершит переговоры с Европейским союзом, когда это станет обязательным условием со стороны Брюсселя, когда в молдавском обществе созреет консенсус в отношении избранного пути", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что политики в Молдавии должны сосредоточиться на создании этого консенсуса в обществе.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.