https://ria.ru/20241023/stoyanoglo-1979604616.html

Стояногло назвал итоги референдума о евроинтеграции незаконными

Стояногло назвал итоги референдума о евроинтеграции незаконными - РИА Новости, 23.10.2024

Стояногло назвал итоги референдума о евроинтеграции незаконными

Результаты референдума в Молдавии о евроинтеграции спорны, поэтому вряд ли могут считаться законными, а изменение конституции приведет к еще большему расколу... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:33

2024-10-23T16:33

2024-10-23T16:35

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Результаты референдума в Молдавии о евроинтеграции спорны, поэтому вряд ли могут считаться законными, а изменение конституции приведет к еще большему расколу молдавского общества, заявил в среду экс-генпрокурор Александр Стояногло, который прошел во второй тур выборов президента республики. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. "Результат референдума настолько спорен, что вряд ли может быть признанным и законным. Доли процента отделяют позиции одной части общества от другой. Всем понятно, что итоги референдума отражают скорее отношение общества к Санду, а не к европейской модернизации. Проталкивать этот сомнительный результат дальше, менять конституцию – означает лишь одно: усиливать раскол, поднимать градус противостояния, ломать Молдову через колено", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. По его словам, этот референдум не имел и не имеет никакого отношения к европейской интеграции Молдавии. "Референдум был циничной пиар-акцией по спасению рейтинга Майи Санду. И с самого начала я заявлял, что организация этой акции, атмосфера рукотворной истерии вокруг нее не сулят молдавскому обществу ничего, кроме раскола и дискриминации. Нет иного виновника в фактическом провале референдума, кроме самой Майи Санду. Она… фактически поставила цель европейской интеграции на грань дискредитации", - подчеркнул Стояногло. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.

https://ria.ru/20240811/moldavija-1965508757.html

https://ria.ru/20241023/tarlev-1979538916.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024