https://ria.ru/20241023/stavropole-1979560331.html
На Ставрополье мужчина застрелил мать и попытался покончить с собой
На Ставрополье мужчина застрелил мать и попытался покончить с собой - РИА Новости, 23.10.2024
На Ставрополье мужчина застрелил мать и попытался покончить с собой
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Георгиевского округа Ставропольского края, который застрелил свою мать, после чего, сообщив в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:10
2024-10-23T14:10
2024-10-23T14:29
происшествия
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ставропольский край
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Георгиевского округа Ставропольского края, который застрелил свою мать, после чего, сообщив в полицию о двух телах, попытался покончить с собой, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ставрополью. "По данным следствия, 21 октября мужчина после ссоры с матерью, выстрелил в нее из охотничьего карабина. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемый сообщил в полицию, что на месте происшествия находится два тела, после чего пытался свести счеты с жизнью. Фигурант был доставлен в больницу, в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении. В отношении 51-летнего жителя станицы Незлобной Георгиевского округа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html
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происшествия, россия, ставропольский край, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
На Ставрополье мужчина застрелил мать и попытался покончить с собой
СК: на Ставрополье мужчина застрелил мать и попытался покончить с собой