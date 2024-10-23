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Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13% - РИА Новости, 23.10.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
13:32 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/stavropol-1979545709.html
Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13%
Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13% - РИА Новости, 23.10.2024
Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13%
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за год выросло на 13% и на сегодня достигло 272 тысяч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:32
2024-10-23T13:32
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за год выросло на 13% и на сегодня достигло 272 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. "На 10 октября на территории края зарегистрировано 272 432 индивидуальных предпринимателя, юридических лица и самозанятых, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее высокий уровень роста показывают плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые). Их количество за год выросло со 145 тысяч до 171 тысячи (рост на 18%)",- рассказал министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба. Развиваться предпринимательскому сообществу в регионе помогает созданная Минэкономразвития инфраструктура поддержки субъектов МСП, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. Это льготные кредиты со ставкой от 1%, услуга поручительства при отсутствии залога, бесплатное обучение, организация участия в международных выставках и многое другое. В этом году по поручению губернатора региона Владимира Владимирова краевой Фонд микрофинансирования разработал три новых займа - для многодетных предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес в сфере туризма, и для предприятий, которые занимаются пищевой и перерабатывающей промышленностью. В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО, членов их семей и бизнеса, который работает на нужды спецоперации. Это микрозаймы "V поддержку" и "ZA наших". Процентная ставка по микрозайму составляет 5% годовых. Малые и средние предприятия могут получить до 5 миллионов рублей, а самозанятые — до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240930/turizm-1975474583.html
https://ria.ru/20240919/stavropole-1973576551.html
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ставропольский край, владимир владимиров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13%

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на Ставрополь
Вид на Ставрополь - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за год выросло на 13% и на сегодня достигло 272 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На 10 октября на территории края зарегистрировано 272 432 индивидуальных предпринимателя, юридических лица и самозанятых, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее высокий уровень роста показывают плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые). Их количество за год выросло со 145 тысяч до 171 тысячи (рост на 18%)",- рассказал министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба.
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Развиваться предпринимательскому сообществу в регионе помогает созданная Минэкономразвития инфраструктура поддержки субъектов МСП, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. Это льготные кредиты со ставкой от 1%, услуга поручительства при отсутствии залога, бесплатное обучение, организация участия в международных выставках и многое другое.
В этом году по поручению губернатора региона Владимира Владимирова краевой Фонд микрофинансирования разработал три новых займа - для многодетных предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес в сфере туризма, и для предприятий, которые занимаются пищевой и перерабатывающей промышленностью.
В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО, членов их семей и бизнеса, который работает на нужды спецоперации. Это микрозаймы "V поддержку" и "ZA наших".
Процентная ставка по микрозайму составляет 5% годовых. Малые и средние предприятия могут получить до 5 миллионов рублей, а самозанятые — до 500 тысяч рублей.
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