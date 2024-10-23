https://ria.ru/20241023/stavropol-1979545709.html

Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13%

Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13% - РИА Новости, 23.10.2024

Число субъектов МСП выросло на Ставрополье на 13%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за год выросло на 13% и на сегодня достигло 272 тысяч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:32

2024-10-23T13:32

2024-10-23T13:32

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a41441e49540d348bb1d65349a82216.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за год выросло на 13% и на сегодня достигло 272 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. "На 10 октября на территории края зарегистрировано 272 432 индивидуальных предпринимателя, юридических лица и самозанятых, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее высокий уровень роста показывают плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые). Их количество за год выросло со 145 тысяч до 171 тысячи (рост на 18%)",- рассказал министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба. Развиваться предпринимательскому сообществу в регионе помогает созданная Минэкономразвития инфраструктура поддержки субъектов МСП, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. Это льготные кредиты со ставкой от 1%, услуга поручительства при отсутствии залога, бесплатное обучение, организация участия в международных выставках и многое другое. В этом году по поручению губернатора региона Владимира Владимирова краевой Фонд микрофинансирования разработал три новых займа - для многодетных предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес в сфере туризма, и для предприятий, которые занимаются пищевой и перерабатывающей промышленностью. В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО, членов их семей и бизнеса, который работает на нужды спецоперации. Это микрозаймы "V поддержку" и "ZA наших". Процентная ставка по микрозайму составляет 5% годовых. Малые и средние предприятия могут получить до 5 миллионов рублей, а самозанятые — до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240930/turizm-1975474583.html

https://ria.ru/20240919/stavropole-1973576551.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)