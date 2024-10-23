https://ria.ru/20241023/ssha-1979456234.html

Эксперты рассказали, что разделяет общество США перед выборами

Эксперты рассказали, что разделяет общество США перед выборами - РИА Новости, 23.10.2024

Эксперты рассказали, что разделяет общество США перед выборами

В Соединенных Штатах продолжаются дебаты среди общественности и кандидатов в президенты о том, как должны быть расставлены приоритеты между защитой... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:43

2024-10-23T03:43

2024-10-23T03:43

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. В Соединенных Штатах продолжаются дебаты среди общественности и кандидатов в президенты о том, как должны быть расставлены приоритеты между защитой предоставленных конституцией прав на оружие и реализацией мер по регулированию владения оружием, рассказали РИА Новости американские эксперты и специалисты отрасли. Оружие глубоко укоренилось в американском обществе и политическом дискурсе страны. Вторая поправка к конституции США гарантирует право на ношение оружия, и примерно треть взрослых американцев сообщают о владении личным огнестрельным оружием. "В публичных дебатах всегда существовало разделение между владельцами и не владельцами оружия, между консерваторами и либералами, когда речь заходит о контроле над оружием. В наши дни мало что изменилось", - рассказал РИА Новости Аллан Цзяо, профессор кафедры права и юстиции Университета Роуэна. Оружие в цифрах По данным, собранным Архивом о насилии с применением огнестрельного оружия, за последние четыре года в Соединенных Штатах было зафиксировано не менее 2373 случаев массовой стрельбы, из которых 385 произошли в 2024 году по состоянию на 5 сентября. Последняя массовая стрельба произошла в средней школе в Джорджии 4 сентября, что стало 45-м случаем стрельбы в школе в США в этом году, выведя проблему насилия с применением огнестрельного оружия на передний план президентской гонки. Осудив кровопролитие, вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп согласились, что насилие с применением огнестрельного оружия является серьезной проблемой, но предложили разные подходы к ее решению. Оружие ХаррисКамала Харрис подчеркнула достижения администрации в успешном принятии двухпартийного закона о большей безопасности в обществе, который был предложен демократами и республиканцами в 2022 году. Закон усилил контроль над продажей оружия, в частности проверку биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, и закрыл некоторые лазейки. Ранее в этом году Харрис также объявила о запуске первого в истории Национального центра ресурсов по защите от чрезвычайного риска. Он занимается поддержкой эффективного внедрения законов "красного флага", принятых преимущественно в демократических штатах с целью облегчения временного изъятия огнестрельного оружия у человека, который считается представляющим риск для себя или других. Она также призвала к общенациональному внедрению законов "красного флага", всеобщей проверке биографических данных и запрету на штурмовое оружие, в частности пулеметы. Вместе с тем Харрис, в попытке завоевать голоса неопределившихся избирателей из консервативного лагеря, заявила, что уважает вторую поправку, не собирается отбирать у людей оружие, как об этом утверждают республиканцы, и даже владеет оружием сама. Мнение владельца Однако Дэвид Лю, владелец магазина Arcadia Firearm & Safety в Аркадии, штат Калифорния, в комментарии РИА Новости заявил, что посчитал это попыткой Харрис "усидеть на двух стульях", утверждая, что "наличие оружия или его отсутствие не делает ее другой". "Права на оружие и контроль над оружием не должны быть вопросом во время выборов. Почему наше конституционное право является вопросом? Это наше право, которое гарантировано Конституцией", - говорит Лю. Владелец оружейного магазина утверждает, что большинство покупателей оружия в США приобретают его исключительного с целью ощущения чувства безопасности. Он не верит, что правила контроля над оружием, рассчитанные на "законопослушных граждан", будут эффективны против преступлений с применением огнестрельного оружия. Прооружейный кандидат Точка зрения Лю схожа со взглядами Трампа, который заявляет, что усиление контроля не поможет и случаи массовой стрельбы говорят о проблемах ментальных и духовных. Трамп обещает быть "самым прооружейным и поддерживающим вторую поправку президентом" в истории США, и говорит, что новых ограничений на оружие в случае своего переизбрания вводить он не собирается. Сам Дональд Трамп пережил два покушения на свою жизнь за последние месяцы. В сентябре мужчина был взят под стражу и обвинен в федеральных преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, после того как агенты заметили ствол винтовки, торчащий из листвы в гольф-клубе Trump International в Палм-Бич, штат Флорида, где бывший президент играл в гольф. Томас Мэтью Крукс, которому было 20 лет, 13 июля открыл огонь на предвыборном митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, в результате чего один из участников погиб, двое других получили серьезные ранения, а бывший президент получил ранение в ухо. Сам Крукс был ликвидирован Секретной службой. Мнение экспертовПротивники реформы прав на огнестрельное оружие обычно ссылаются на растущую преступность в США, говоря о том, что у людей должна быть возможность защитить себя. По данным исследовательского центра Pew Research Center, личная защита возглавляет список причин владения огнестрельным оружием. НКО Коалиция по политике в отношении огнестрельного оружия (FPC) заявила РИА Новости, что право на хранение и ношение оружия "неотъемлемо для всего человечества и всегда будет необходимо для поддержания свободы". Она раскритиковала республиканцев за то, что они якобы демонстрируют слабую позицию по правам на ношение оружия, а демократов якобы за попытки эти права ограничить. "Демократическая партия и ее союзники сделали неэтичные ограничения наших основных свобод центральным пунктом своей авторитарной повестки дня", - заявила коалиция. Сторонники более строгого контроля за оружием ссылаются на статистику, которая показывает, что США лидируют в мире по количеству смертей, связанных с огнестрельным оружием. Уровень убийств с применением огнестрельного оружия в США примерно в пять раз превышает уровень во Франции, которая занимает второе место по этому показателю, согласно базе данных Global Burden of Disease. Многие сторонники права на оружие говорят, что эта статистика не указывает на причинно-следственную связь. Исследование, опубликованное в феврале Рокфеллеровским институтом государственного управления, показало, что инциденты массовой стрельбы в США случаются чаще, чем в любой другой стране мира, значительно превышая пропорциональную долю, рассчитанную по численности населения. Недавнее исследование, проведенное Региональным консорциумом по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия, выявило тревожную статистику: несмотря на то, что на США приходится менее 5% населения мира, на них приходится 31% всех случаев массовой стрельбы. Соединенные Штаты также являются единственной развитой страной, где количество личного огнестрельного оружия превышает общую численность населения. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html

https://ria.ru/20241022/vybory-1979357430.html

https://ria.ru/20240606/tramp-1950852517.html

https://ria.ru/20240419/ssha-1941123622.html

https://ria.ru/20241023/bajden-1979451129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, сша, франция, камала харрис, дональд трамп