Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979670153.html
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине
Североатлантический альянс понес серьезные потери из-за поставок вооружений Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:02
2024-10-23T20:02
специальная военная операция на украине
технологии
украина
германия
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_a390fceec12ae3796a673ccbddeb84f0.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс понес серьезные потери из-за поставок вооружений Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Россия значительно сократила не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ", — отметил он.По словам эксперта, потери на украинском театре военных действий невосполнимы для Киева. При этом Джонсон пояснил, что западным странам не хватает производственных мощностей, чтобы восполнить запасы вооружений."Танки и бронетранспортеры, ракеты HIMARS, ракеты Patriot и пусковые установки для них, гаубицы, и вы знаете, этого нет по всему миру, это не только в Соединенных Штатах, но и в Германии, Франции и Великобритании", — резюмировал аналитик.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 2065 военных, следует из сводки ведомства.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 340 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25 662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979637277.html
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1768853bb84c2a3d0b94fb9c7d3c7100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине

Джонсон: НАТО потеряла резервы вооружений на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс понес серьезные потери из-за поставок вооружений Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Россия значительно сократила не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ", — отметил он.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Зеленский подготовился к поражению, пишут СМИ
Вчера, 17:45
По словам эксперта, потери на украинском театре военных действий невосполнимы для Киева. При этом Джонсон пояснил, что западным странам не хватает производственных мощностей, чтобы восполнить запасы вооружений.
"Танки и бронетранспортеры, ракеты HIMARS, ракеты Patriot и пусковые установки для них, гаубицы, и вы знаете, этого нет по всему миру, это не только в Соединенных Штатах, но и в Германии, Франции и Великобритании", — резюмировал аналитик.
Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 2065 военных, следует из сводки ведомства.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 340 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25 662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вчера, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаГерманияКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала