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В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине
Североатлантический альянс понес серьезные потери из-за поставок вооружений Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:02
2024-10-23T20:02
2024-10-23T20:02
специальная военная операция на украине
технологии
украина
германия
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс понес серьезные потери из-за поставок вооружений Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Россия значительно сократила не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ", — отметил он.По словам эксперта, потери на украинском театре военных действий невосполнимы для Киева. При этом Джонсон пояснил, что западным странам не хватает производственных мощностей, чтобы восполнить запасы вооружений."Танки и бронетранспортеры, ракеты HIMARS, ракеты Patriot и пусковые установки для них, гаубицы, и вы знаете, этого нет по всему миру, это не только в Соединенных Штатах, но и в Германии, Франции и Великобритании", — резюмировал аналитик.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 2065 военных, следует из сводки ведомства.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 340 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25 662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979637277.html
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технологии, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине
Джонсон: НАТО потеряла резервы вооружений на Украине