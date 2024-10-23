https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979670153.html

В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине

В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине - РИА Новости, 23.10.2024

В США раскрыли, какой ущерб НАТО понесла на Украине

Североатлантический альянс понес серьезные потери из-за поставок вооружений Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:02

2024-10-23T20:02

2024-10-23T20:02

специальная военная операция на украине

технологии

украина

германия

киев

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_a390fceec12ae3796a673ccbddeb84f0.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс понес серьезные потери из-за поставок вооружений Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Россия значительно сократила не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ", — отметил он.По словам эксперта, потери на украинском театре военных действий невосполнимы для Киева. При этом Джонсон пояснил, что западным странам не хватает производственных мощностей, чтобы восполнить запасы вооружений."Танки и бронетранспортеры, ракеты HIMARS, ракеты Patriot и пусковые установки для них, гаубицы, и вы знаете, этого нет по всему миру, это не только в Соединенных Штатах, но и в Германии, Франции и Великобритании", — резюмировал аналитик.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 2065 военных, следует из сводки ведомства.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 340 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25 662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979637277.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато