https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979662089.html
Спецоперация, 23 октября: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку
Спецоперация, 23 октября: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку - РИА Новости, 23.10.2024
Спецоперация, 23 октября: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку
Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:09
2024-10-23T19:09
2024-10-23T19:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 2065 военных, следует из сводки ведомства. Кроме того, российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ, добавило Минобороны. Курское направление Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих и три танка, три боевика сдались в плен, сообщили в Минобороны. СК РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, с начала августа по октябрь более 130 вооруженных боевиков ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь на российской территории, для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов госвласти, они неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению, добавили в ведомстве. Атаки ВСУ на регионы РФ Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников: четыре уничтожены над территорией Ростовской области и десять сбиты над Крымом, сообщило Минобороны. Ведомство отмечает, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму. В течение дня министерство сообщило об уничтожении семи украинских дронов над Белгородской и четырех - над Курской областями. Мирное урегулирование Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, заявил, что необходимо не допускать распространения и эскалации украинского кризиса. Он отметил, что украинский кризис все еще продолжается. На николаевских кладбищах кончились места Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, на николаевских кладбищах закончились свободные места, и украинских боевиков хоронят в уже оплаченных могилах. А николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего. Он добавил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные. Вербовка наемников через ЧВК Польши и США Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США, а также Польши "Эй-Эс-Би-Эс Отаго" и "Юропиэн секьюрити экедеми", говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. "Для вербовки наемников западными и украинскими спецслужбами задействуются возможности американских частных военных компаний "Экедеми", "Кьюбик", "Дакхос бенефитс", "Дин корпорейшен", "Форвард обзервейшен групп", "Гиперион сервисис" и "Сане оф либерти интернэшнл", а также польских – "Эй-Эс-Би-Эс Отаго" и "Юропиэн секьюрити экедеми", - говорится в докладе.
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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери ВСУ
за минувшие сутки на разных направлениях составили до 2065 военных, следует из сводки ведомства.
Кроме того, российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ, добавило Минобороны.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих и три танка, три боевика сдались в плен, сообщили в Минобороны.
СК
РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области
, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, с начала августа по октябрь более 130 вооруженных боевиков ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь на российской территории, для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов госвласти, они неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению, добавили в ведомстве.
Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников: четыре уничтожены над территорией Ростовской области
и десять сбиты над Крымом, сообщило Минобороны.
Ведомство отмечает, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря
уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму.
В течение дня министерство сообщило об уничтожении семи украинских дронов над Белгородской и четырех - над Курской областями.
Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС
, в частности Индии
и Китая
, по урегулированию конфликта на Украине
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Председатель КНР Си Цзиньпин
, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани
, заявил, что необходимо не допускать распространения и эскалации украинского кризиса. Он отметил, что украинский кризис все еще продолжается.
На николаевских кладбищах кончились места
Украина открыла новый крематорий в Николаеве
, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
.
По его словам, на николаевских кладбищах закончились свободные места, и украинских боевиков хоронят в уже оплаченных могилах. А николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего.
Он добавил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные.
Вербовка наемников через ЧВК Польши и США
Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США, а также Польши "Эй-Эс-Би-Эс Отаго" и "Юропиэн секьюрити экедеми", говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника
.
"Для вербовки наемников западными и украинскими спецслужбами задействуются возможности американских частных военных компаний "Экедеми", "Кьюбик", "Дакхос бенефитс", "Дин корпорейшен", "Форвард обзервейшен групп", "Гиперион сервисис" и "Сане оф либерти интернэшнл", а также польских – "Эй-Эс-Би-Эс Отаго" и "Юропиэн секьюрити экедеми", - говорится в докладе.