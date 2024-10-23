https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979662089.html

Спецоперация, 23 октября: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку

Спецоперация, 23 октября: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку - РИА Новости, 23.10.2024

Спецоперация, 23 октября: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку

Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:09

2024-10-23T19:09

2024-10-23T19:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 2065 военных, следует из сводки ведомства. Кроме того, российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ, добавило Минобороны. Курское направление Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих и три танка, три боевика сдались в плен, сообщили в Минобороны. СК РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, с начала августа по октябрь более 130 вооруженных боевиков ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь на российской территории, для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов госвласти, они неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению, добавили в ведомстве. Атаки ВСУ на регионы РФ Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников: четыре уничтожены над территорией Ростовской области и десять сбиты над Крымом, сообщило Минобороны. Ведомство отмечает, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму. В течение дня министерство сообщило об уничтожении семи украинских дронов над Белгородской и четырех - над Курской областями. Мирное урегулирование Россия никоим образом не воспринимает как давление инициативы ряда стран БРИКС, в частности Индии и Китая, по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, заявил, что необходимо не допускать распространения и эскалации украинского кризиса. Он отметил, что украинский кризис все еще продолжается. На николаевских кладбищах кончились места Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, на николаевских кладбищах закончились свободные места, и украинских боевиков хоронят в уже оплаченных могилах. А николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего. Он добавил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные. Вербовка наемников через ЧВК Польши и США Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США, а также Польши "Эй-Эс-Би-Эс Отаго" и "Юропиэн секьюрити экедеми", говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. "Для вербовки наемников западными и украинскими спецслужбами задействуются возможности американских частных военных компаний "Экедеми", "Кьюбик", "Дакхос бенефитс", "Дин корпорейшен", "Форвард обзервейшен групп", "Гиперион сервисис" и "Сане оф либерти интернэшнл", а также польских – "Эй-Эс-Би-Эс Отаго" и "Юропиэн секьюрити экедеми", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979521387.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979632938.html

https://ria.ru/20241023/lavrov-1979608203.html

https://ria.ru/20241023/nato-1979591512.html

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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)