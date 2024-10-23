https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979582024.html

Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов

Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов - РИА Новости, 23.10.2024

Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов

Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:30

2024-10-23T15:30

2024-10-23T15:30

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовики танкового полка группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении, подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники ВСУ, в результате чего контратака противника была сорвана. "Когда они вызывали помощь, ехала за ними бронегруппа. Бронегруппу встретила наша бронегруппа, и всё - подбили "Юпик" (БМП YPR-765 - ред.), подорвали его на мине нашей. Зажали, дожали ребята штурмовики наши, молодцы. Всё делают ради победы", - рассказал командир штурмового отряда с позывным "Акула". Подбитую бронемашину в дальнейшем эвакуируют в тыловой район для изучения, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20241019/kadyrov-1978918085.html

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Захват БМП ВСУ нидерландского производства Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили БМП YPR-765 ВСУ нидерландского производства на красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны 2024-10-23T15:30 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, нидерланды, вооруженные силы рф