Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979582024.html
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов - РИА Новости, 23.10.2024
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов
Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:30
2024-10-23T15:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
нидерланды
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979583569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c57459107760c7d2cc425bde69ab6024.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовики танкового полка группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении, подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники ВСУ, в результате чего контратака противника была сорвана. "Когда они вызывали помощь, ехала за ними бронегруппа. Бронегруппу встретила наша бронегруппа, и всё - подбили "Юпик" (БМП YPR-765 - ред.), подорвали его на мине нашей. Зажали, дожали ребята штурмовики наши, молодцы. Всё делают ради победы", - рассказал командир штурмового отряда с позывным "Акула". Подбитую бронемашину в дальнейшем эвакуируют в тыловой район для изучения, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20241019/kadyrov-1978918085.html
https://ria.ru/20240928/maxxpro-1975200714.html
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захват БМП ВСУ нидерландского производства
Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили БМП YPR-765 ВСУ нидерландского производства на красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны
2024-10-23T15:30
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979583569_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_247ecb31586513a38b7e816a155a9597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, нидерланды, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Нидерланды, Вооруженные силы РФ
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов

Бойцы "Центра" подбили и захватили БМП YPR-765 на Красноармейском направлении

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовики танкового полка группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении, подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства", - говорится в сообщении.
Бойцы Ахмат-Чечня захватили бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем
19 октября, 20:28
Отмечается, что военнослужащие штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники ВСУ, в результате чего контратака противника была сорвана.
"Когда они вызывали помощь, ехала за ними бронегруппа. Бронегруппу встретила наша бронегруппа, и всё - подбили "Юпик" (БМП YPR-765 - ред.), подорвали его на мине нашей. Зажали, дожали ребята штурмовики наши, молодцы. Всё делают ради победы", - рассказал командир штурмового отряда с позывным "Акула".
Подбитую бронемашину в дальнейшем эвакуируют в тыловой район для изучения, уточнили в МО РФ.
Бронетранспортер International Maxx Pro - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Военные захватили под Авдеевкой американский бронетранспортер
28 сентября, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьНидерландыВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала