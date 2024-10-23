https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979582024.html
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов - РИА Новости, 23.10.2024
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов
Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:30
2024-10-23T15:30
2024-10-23T15:30
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовики танкового полка группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении, подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники ВСУ, в результате чего контратака противника была сорвана. "Когда они вызывали помощь, ехала за ними бронегруппа. Бронегруппу встретила наша бронегруппа, и всё - подбили "Юпик" (БМП YPR-765 - ред.), подорвали его на мине нашей. Зажали, дожали ребята штурмовики наши, молодцы. Всё делают ради победы", - рассказал командир штурмового отряда с позывным "Акула". Подбитую бронемашину в дальнейшем эвакуируют в тыловой район для изучения, уточнили в МО РФ.
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Захват БМП ВСУ нидерландского производства
Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили БМП YPR-765 ВСУ нидерландского производства на красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны
2024-10-23T15:30
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PT0M32S
РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, нидерланды, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Нидерланды, Вооруженные силы РФ
Штурмовики "Центра" захватили БМП производства Нидерландов
Бойцы "Центра" подбили и захватили БМП YPR-765 на Красноармейском направлении
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Штурмовики группировки войск "Центр" подбили и захватили боевую машину пехоты ВСУ нидерландского производства на Красноармейском направлении, в дальнейшем ее эвакуируют и изучат, сообщили в Минобороны РФ
.
"Штурмовики танкового полка группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении, подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники ВСУ, в результате чего контратака противника была сорвана.
"Когда они вызывали помощь, ехала за ними бронегруппа. Бронегруппу встретила наша бронегруппа, и всё - подбили "Юпик" (БМП YPR-765 - ред.), подорвали его на мине нашей. Зажали, дожали ребята штурмовики наши, молодцы. Всё делают ради победы", - рассказал командир штурмового отряда с позывным "Акула".
Подбитую бронемашину в дальнейшем эвакуируют в тыловой район для изучения, уточнили в МО РФ.