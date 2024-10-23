https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html

"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2024

"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Украинской конфликт перешел на новый этап на поле боя, где ВСУ уже не могут противостоять натиску российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:41

2024-10-23T14:41

2024-10-23T18:43

специальная военная операция на украине

донбасс

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинской конфликт перешел на новый этап на поле боя, где ВСУ уже не могут противостоять натиску российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. <…> Вес российской армии теперь становится слишком большим, и украинцы просто не могут держаться", — отметил он.По словам эксперта, с каждым днем обороноспособность ВСУ снижается. При этом по всему Южному Донбассу идут крупные сражения за ключевые города, пояснил аналитик."Русские постепенно прорываются вперед", — резюмировал Меркурис.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html

https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

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донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины