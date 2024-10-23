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"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 23.10.2024 (обновлено: 18:43 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html
"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2024
"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Украинской конфликт перешел на новый этап на поле боя, где ВСУ уже не могут противостоять натиску российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:41
2024-10-23T18:43
специальная военная операция на украине
донбасс
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинской конфликт перешел на новый этап на поле боя, где ВСУ уже не могут противостоять натиску российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. &lt;…&gt; Вес российской армии теперь становится слишком большим, и украинцы просто не могут держаться", — отметил он.По словам эксперта, с каждым днем обороноспособность ВСУ снижается. При этом по всему Южному Донбассу идут крупные сражения за ключевые города, пояснил аналитик."Русские постепенно прорываются вперед", — резюмировал Меркурис.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html
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донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Меркурис: украинский конфликт перешел на новый этап

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинской конфликт перешел на новый этап на поле боя, где ВСУ уже не могут противостоять натиску российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. <…> Вес российской армии теперь становится слишком большим, и украинцы просто не могут держаться", — отметил он.
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По словам эксперта, с каждым днем обороноспособность ВСУ снижается. При этом по всему Южному Донбассу идут крупные сражения за ключевые города, пояснил аналитик.
"Русские постепенно прорываются вперед", — резюмировал Меркурис.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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