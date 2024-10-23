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Бойцы "Центра" отразили 13 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
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12:20 23.10.2024 (обновлено: 12:27 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979527102.html
Бойцы "Центра" отразили 13 контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили 13 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
Бойцы "Центра" отразили 13 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:20
2024-10-23T12:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Димитров, Дзержинск, Сухой Яр, Кураховка и Щербиновка Донецкой Народной Республики."Отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США, два пикапа", - говорится в сводке оборонного ведомства.Кроме того, ВСУ потеряли 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", а также склад беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Центра" отразили 13 контратак ВСУ за сутки

МО РФ: Киев потерял до 450 военных и 2 БМП в зоне действия "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Димитров, Дзержинск, Сухой Яр, Кураховка и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
"Отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США, два пикапа", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, ВСУ потеряли 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", а также склад беспилотных летательных аппаратов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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