Бойцы "Центра" отразили 13 контратак ВСУ за сутки
МО РФ: Киев потерял до 450 военных и 2 БМП в зоне действия "Центра" за сутки
Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Димитров, Дзержинск, Сухой Яр, Кураховка и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
"Отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США, два пикапа", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, ВСУ потеряли 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", а также склад беспилотных летательных аппаратов.
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