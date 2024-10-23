https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979526305.html

ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.10.2024

ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах Липцов, Котовки и Волчанска в Харьковской области, потери... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:14

2024-10-23T12:14

2024-10-23T12:26

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах Липцов, Котовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Котовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)