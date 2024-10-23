https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979526305.html
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах Липцов, Котовки и Волчанска в Харьковской области, потери... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:14
2024-10-23T12:14
2024-10-23T12:26
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах Липцов, Котовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Котовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки
МО: ВСУ потеряли до ста солдат, САУ и две гаубицы в Харьковской области за сутки