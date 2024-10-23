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ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 23.10.2024 (обновлено: 12:26 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979526305.html
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах Липцов, Котовки и Волчанска в Харьковской области, потери... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:14
2024-10-23T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах Липцов, Котовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Котовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до ста солдат в зоне действия группировки "Север" за сутки

МО: ВСУ потеряли до ста солдат, САУ и две гаубицы в Харьковской области за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах Липцов, Котовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Котовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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