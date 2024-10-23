Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 23.10.2024 (обновлено: 12:26 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979524994.html
Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 23.10.2024
Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины
Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:12
2024-10-23T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, по данным министерства, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины

ВС РФ поразили аэродромы, базу горючего и цеха сборки беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, по данным министерства, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала