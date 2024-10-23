https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979524994.html

Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 23.10.2024

Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины

Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:12

2024-10-23T12:12

2024-10-23T12:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, по данным министерства, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)