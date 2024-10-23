Российские войска нанесли поражение военной инфраструктуре Украины
ВС РФ поразили аэродромы, базу горючего и цеха сборки беспилотников ВСУ за сутки
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, по данным министерства, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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