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ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.10.2024
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ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.10.2024
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье
Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:07
2024-10-23T06:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в одной из лесопосадок оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" - и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив скопление живой силы ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие. "Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий артиллерийских расчетов, их мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи", - отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье

Расчеты гаубицы "Мста-Б" ВДВ уничтожили скопление ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в одной из лесопосадок оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" - и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив скопление живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
"Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий артиллерийских расчетов, их мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи", - отметили в военном ведомстве.
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