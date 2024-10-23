https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979465172.html

ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье

ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.10.2024

ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье

Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:07

2024-10-23T06:07

2024-10-23T06:07

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в одной из лесопосадок оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" - и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив скопление живой силы ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие. "Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий артиллерийских расчетов, их мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи", - отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html

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Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность