https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979465172.html
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.10.2024
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье
Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:07
2024-10-23T06:07
2024-10-23T06:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782285771_0:246:3112:1997_1920x0_80_0_0_3c23d4a797d3b07180253e2708cd6bf9.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в одной из лесопосадок оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" - и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив скопление живой силы ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие. "Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий артиллерийских расчетов, их мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи", - отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979461787.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782285771_235:212:2682:2048_1920x0_80_0_0_bf0b33c1e29590cffe45a82178382eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье
Расчеты гаубицы "Мста-Б" ВДВ уничтожили скопление ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в одной из лесопосадок оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" - и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив скопление живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
"Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий артиллерийских расчетов, их мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи", - отметили в военном ведомстве.