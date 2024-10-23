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Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979461105.html
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении
Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление украинских националистов, засевших на укрепленной позиции на правом РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:11
2024-10-23T05:11
специальная военная операция на украине
днепр (город)
россия
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 23 окт - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление украинских националистов, засевших на укрепленной позиции на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе разведывательно-поисковых действий со средств воздушной разведки на правом берегу Днепра был обнаружен заброшенный дом с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипажи самоходных орудий "Мста-С" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в них живую силу противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Корректировать огонь артиллеристам помогают расчеты беспилотной авиации. Когда цель поражена, самоходка быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. Они ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460964.html
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днепр (город), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении

"Мста-С" уничтожила скопление украинских националистов на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 окт - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление украинских националистов, засевших на укрепленной позиции на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе разведывательно-поисковых действий со средств воздушной разведки на правом берегу Днепра был обнаружен заброшенный дом с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипажи самоходных орудий "Мста-С" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в них живую силу противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Корректировать огонь артиллеристам помогают расчеты беспилотной авиации. Когда цель поражена, самоходка быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач.
Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. Они ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)РоссияБезопасность
 
 
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