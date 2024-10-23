Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР
Минобороны: штурмовики "Центра" при взятии Михайловки шли малыми группами
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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" применили тактику захода малыми группами при взятии под контроль села Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Заход в поселок был осуществлен малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений", — рассказали в военном ведомстве.
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Во время наступления российские бойцы уничтожили множество солдат ВСУ и военной техники, в том числе БМП и бронетранспортеры западного производства, добавили в Минобороны.
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"Было сопротивление, наши штурмовики все равно выдавили, наши пацаны держали позиции, закреплялись за штурмовиками. <…> Я бы не сказал, что было прям тяжело, они сопротивлялись, пытались дронами удержать, но наши штурмовики все равно их выбили", — рассказал журналистам командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин.
Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
Село Михайловка находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. Его освобождение позволяет выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны.
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