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Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
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05:06 23.10.2024 (обновлено: 09:16 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html
Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР
Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР
Штурмовики группировки "Центр" применили тактику захода малыми группами при взятии под контроль села Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:06
2024-10-23T09:16
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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" применили тактику захода малыми группами при взятии под контроль села Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны. "Заход в поселок был осуществлен малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений", — рассказали в военном ведомстве. Во время наступления российские бойцы уничтожили множество солдат ВСУ и военной техники, в том числе БМП и бронетранспортеры западного производства, добавили в Минобороны. &quot;Было сопротивление, наши штурмовики все равно выдавили, наши пацаны держали позиции, закреплялись за штурмовиками. &lt;…&gt; Я бы не сказал, что было прям тяжело, они сопротивлялись, пытались дронами удержать, но наши штурмовики все равно их выбили&quot;, — рассказал журналистам командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин.Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html
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Кадры освобождения Михайловки в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения Михайловки в ДНР бойцами группировки войск «Центр».
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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность, сво
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, СВО
Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР

Минобороны: штурмовики "Центра" при взятии Михайловки шли малыми группами

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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" применили тактику захода малыми группами при взятии под контроль села Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Заход в поселок был осуществлен малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений", — рассказали в военном ведомстве.
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Во время наступления российские бойцы уничтожили множество солдат ВСУ и военной техники, в том числе БМП и бронетранспортеры западного производства, добавили в Минобороны.
«

"Было сопротивление, наши штурмовики все равно выдавили, наши пацаны держали позиции, закреплялись за штурмовиками. <…> Я бы не сказал, что было прям тяжело, они сопротивлялись, пытались дронами удержать, но наши штурмовики все равно их выбили", — рассказал журналистам командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин.

Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

Село Михайловка находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. Его освобождение позволяет выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны.

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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныБезопасностьСВО
 
 
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