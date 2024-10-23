https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html

Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР

Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024

Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР

Штурмовики группировки "Центр" применили тактику захода малыми группами при взятии под контроль села Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:06

2024-10-23T05:06

2024-10-23T09:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

андрей белоусов

вооруженные силы украины

безопасность

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979477104_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e54f13556f91b241e8488813f150b785.jpg

ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" применили тактику захода малыми группами при взятии под контроль села Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны. "Заход в поселок был осуществлен малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений", — рассказали в военном ведомстве. Во время наступления российские бойцы уничтожили множество солдат ВСУ и военной техники, в том числе БМП и бронетранспортеры западного производства, добавили в Минобороны. "Было сопротивление, наши штурмовики все равно выдавили, наши пацаны держали позиции, закреплялись за штурмовиками. <…> Я бы не сказал, что было прям тяжело, они сопротивлялись, пытались дронами удержать, но наши штурмовики все равно их выбили", — рассказал журналистам командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин.Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html

https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978879084.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобождения Михайловки в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения Михайловки в ДНР бойцами группировки войск «Центр». 2024-10-23T05:06 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность, сво