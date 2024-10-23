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Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье - РИА Новости, 23.10.2024
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03:04 23.10.2024 (обновлено: 08:20 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979453325.html
Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье
Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье - РИА Новости, 23.10.2024
Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье
Российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:04
2024-10-23T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер" по штабу Государственного бюро расследования на улице Оранжерейной в Запорожье. Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась", — сказал Рогов. По его словам, структура ГБР подконтрольна напрямую американцам и координировала в городе действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной оккупационной власти. "По самым скромным подсчетам, полтора десятка сотрудников ГБР уничтожено и не менее десятка получили ранения, свыше десяти единиц их служебных автомобилей уничтожено. Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций", — сказал Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1978948990.html
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье

Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в подконтрольном Киеву Запорожье

© Минобороны РоссииШтурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Минобороны России
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер" по штабу Государственного бюро расследования на улице Оранжерейной в Запорожье. Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась", — сказал Рогов.
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По его словам, структура ГБР подконтрольна напрямую американцам и координировала в городе действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной оккупационной власти.
"По самым скромным подсчетам, полтора десятка сотрудников ГБР уничтожено и не менее десятка получили ранения, свыше десяти единиц их служебных автомобилей уничтожено. Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций", — сказал Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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