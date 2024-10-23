https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979453325.html

Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье

Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье - РИА Новости, 23.10.2024

Российские войска нанесли удар по штабу ГБР Украины в Запорожье

Российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:04

2024-10-23T03:04

2024-10-23T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер" по штабу Государственного бюро расследования на улице Оранжерейной в Запорожье. Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась", — сказал Рогов. По его словам, структура ГБР подконтрольна напрямую американцам и координировала в городе действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной оккупационной власти. "По самым скромным подсчетам, полтора десятка сотрудников ГБР уничтожено и не менее десятка получили ранения, свыше десяти единиц их служебных автомобилей уничтожено. Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций", — сказал Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1978948990.html

https://ria.ru/20240920/tsentr-1973778165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины