Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР
Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР 24 октября
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совет Думы принял решение о рассмотрении вопроса ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР 24 октября, сообщил источник в ГД.
"Завтра пленарное заседание начнется с рассмотрения ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР", - сообщил источник в ГД.
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Комитет Госдумы по международным делам ранее рекомендовал Думе ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Решение было принято единогласно, сообщал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутат отмечал, что договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно тексту договора, в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Также в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
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