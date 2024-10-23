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Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 23.10.2024
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19:10 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/sovet-1979662394.html
Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР
Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 23.10.2024
Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР
Совет Думы принял решение о рассмотрении вопроса ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР 24 октября, сообщил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:10
2024-10-23T19:10
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совет Думы принял решение о рассмотрении вопроса ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР 24 октября, сообщил источник в ГД. "Завтра пленарное заседание начнется с рассмотрения ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР", - сообщил источник в ГД. Комитет Госдумы по международным делам ранее рекомендовал Думе ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Решение было принято единогласно, сообщал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат отмечал, что договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка. Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно тексту договора, в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Также в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
https://ria.ru/20241015/peskov-1978105072.html
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россия, москва, пхеньян, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, оон
Россия, Москва, Пхеньян, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР

Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР 24 октября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совет Думы принял решение о рассмотрении вопроса ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР 24 октября, сообщил источник в ГД.
"Завтра пленарное заседание начнется с рассмотрения ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР", - сообщил источник в ГД.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
15 октября, 12:25
Комитет Госдумы по международным делам ранее рекомендовал Думе ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Решение было принято единогласно, сообщал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутат отмечал, что договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно тексту договора, в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Также в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Кремле назвали КНДР близким соседом России
21 октября, 11:42
 
РоссияМоскваПхеньянЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФООН
 
 
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