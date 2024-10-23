https://ria.ru/20241023/sovet-1979662394.html

Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР

Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 23.10.2024

Совет Думы рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР

Совет Думы принял решение о рассмотрении вопроса ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР 24 октября, сообщил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:10

2024-10-23T19:10

2024-10-23T19:10

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совет Думы принял решение о рассмотрении вопроса ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР 24 октября, сообщил источник в ГД. "Завтра пленарное заседание начнется с рассмотрения ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР", - сообщил источник в ГД. Комитет Госдумы по международным делам ранее рекомендовал Думе ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Решение было принято единогласно, сообщал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат отмечал, что договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка. Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно тексту договора, в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Также в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.

https://ria.ru/20241015/peskov-1978105072.html

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россия, москва, пхеньян, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, оон