https://ria.ru/20241023/sotrudnichestvo-1979510659.html

Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов

Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов - РИА Новости, 23.10.2024

Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов

Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебной деятельности Североатлантического альянса вблизи... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:20

2024-10-23T11:20

2024-10-23T12:09

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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебной деятельности Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада. И враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске в среду. Министр обороны РФ отметил, что "в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и её союзниками". "Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность", - подчеркнул министр обороны РФ.

https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979500411.html

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россия, минск, андрей белоусов, нато, белоруссия, в мире