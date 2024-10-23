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Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов - РИА Новости, 23.10.2024
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11:20 23.10.2024 (обновлено: 12:09 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sotrudnichestvo-1979510659.html
Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов
Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов - РИА Новости, 23.10.2024
Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов
Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебной деятельности Североатлантического альянса вблизи... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:20
2024-10-23T12:09
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андрей белоусов
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебной деятельности Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада. И враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске в среду. Министр обороны РФ отметил, что "в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и её союзниками". "Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность", - подчеркнул министр обороны РФ.
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россия, минск, андрей белоусов, нато, белоруссия, в мире
Россия, Минск, Андрей Белоусов, НАТО, Белоруссия, В мире
Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов

Министр обороны Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебной деятельности Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада. И враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске в среду.
Министр обороны РФ отметил, что "в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и её союзниками".
"Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность", - подчеркнул министр обороны РФ.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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РоссияМинскАндрей БелоусовНАТОБелоруссияВ мире
 
 
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