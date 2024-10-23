Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество, заявил Белоусов
Министр обороны Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебной деятельности Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада. И враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске в среду.
Министр обороны РФ отметил, что "в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и её союзниками".
"Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность", - подчеркнул министр обороны РФ.