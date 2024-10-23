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Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
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10:55 23.10.2024
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Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией
Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией
Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:55
2024-10-23T10:55
виктор хренин
белоруссия
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. "В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в интересах сохранения суверенитета и независимости наших государств", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России. В этой связи он отметил, что на заседании коллегии будут приняты соответствующие решения. "Сегодня в ходе заседания коллегии нам предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширению военного сотрудничества между нашими вооруженными силами на благо обеспечения безопасности Союзного государства", - заявил министр. В целом он назвал взаимодействие двух оборонных ведомств как динамичное и эффективное.
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виктор хренин, белоруссия, россия, в мире
Виктор Хренин, Белоруссия, Россия, В мире
Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией

Глава МО Хренин: Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин.
«
"В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в интересах сохранения суверенитета и независимости наших государств", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.
В этой связи он отметил, что на заседании коллегии будут приняты соответствующие решения.
"Сегодня в ходе заседания коллегии нам предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширению военного сотрудничества между нашими вооруженными силами на благо обеспечения безопасности Союзного государства", - заявил министр.
В целом он назвал взаимодействие двух оборонных ведомств как динамичное и эффективное.
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