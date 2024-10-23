https://ria.ru/20241023/sotrudnichestvo-1979503812.html

Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией

Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 23.10.2024

Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией

Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:55

2024-10-23T10:55

2024-10-23T10:55

виктор хренин

белоруссия

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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. "В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в интересах сохранения суверенитета и независимости наших государств", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России. В этой связи он отметил, что на заседании коллегии будут приняты соответствующие решения. "Сегодня в ходе заседания коллегии нам предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширению военного сотрудничества между нашими вооруженными силами на благо обеспечения безопасности Союзного государства", - заявил министр. В целом он назвал взаимодействие двух оборонных ведомств как динамичное и эффективное.

https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954920332.html

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виктор хренин, белоруссия, россия, в мире