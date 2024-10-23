https://ria.ru/20241023/sotrudnichestvo-1979503812.html
Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией
Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией
Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:55
2024-10-23T10:55
2024-10-23T10:55
виктор хренин
белоруссия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_351fc3e81c4ae82203f8de162b53cd00.jpg
МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. "В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в интересах сохранения суверенитета и независимости наших государств", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России. В этой связи он отметил, что на заседании коллегии будут приняты соответствующие решения. "Сегодня в ходе заседания коллегии нам предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширению военного сотрудничества между нашими вооруженными силами на благо обеспечения безопасности Союзного государства", - заявил министр. В целом он назвал взаимодействие двух оборонных ведомств как динамичное и эффективное.
https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954920332.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_87fc0ec4761d3dc2f9495d23c5e6f1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор хренин, белоруссия, россия, в мире
Виктор Хренин, Белоруссия, Россия, В мире
Глава Минобороны Белоруссии заявил об углублении сотрудничества с Россией
Глава МО Хренин: Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере
МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета двух стран, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин.
«
"В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в интересах сохранения суверенитета и независимости наших государств", - сказал Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.
В этой связи он отметил, что на заседании коллегии будут приняты соответствующие решения.
"Сегодня в ходе заседания коллегии нам предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширению военного сотрудничества между нашими вооруженными силами на благо обеспечения безопасности Союзного государства", - заявил министр.
В целом он назвал взаимодействие двух оборонных ведомств как динамичное и эффективное.